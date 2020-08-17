Сколько узбекистанцы будут отдыхать на День независимости — календарь

На носу — 29-я годовщина обретения республикой независимости. Ежегодно этот праздник отмечается с большим размахом.

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. В этом году главный праздник страны будет отмечаться три дня — 30, 31 августа и 1 сентября.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Norma.uz.

"В 2020 году 1 сентября выпадает на вторник. Поэтому для непрерывного трехдневного отдыха работающим по 5-дневке перенесли выходной день с субботы 29 августа на понедельник 31 августа. Для работающих 6 дней в неделю 31 августа 2020 года – дополнительный нерабочий день", — говорится на портале.

norma.uz График выходных дней на День независимости Узбекистана

День независимости ежегодно отмечается в Узбекистане очень масштабно: по всей республике гремит праздничный салют, проводятся народные гулянья, различные мероприятия.

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В прошлом году их для жителей страны было организовано свыше 400: торжества прошли в 508 махаллях, парках и скверах, в 35 садах вузов и более чем в тысяче предприятий и организаций.