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Документы в медицинские колледжи и техникумы будут принимать онлайн

pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200817/14787235/Dokumenty-v-meditsinskie-kolledzhi-i-tekhnikumy-budut-prinimat-onlayn.html

Подать документы можно будет в 28 медицинских колледжей Министерства здравоохранения и 47 техникумов общественного здравоохранения имени Абу Али ибн Сино (Авиценны).

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Согласно постановлению Госкомиссии по приему в образовательные учреждения Республики Узбекистан, заявки поступающих будут принимать в онлайн-режиме с 25 августа по 25 сентября включительно.

В частности, подать документы можно в 28 медицинских колледжей Министерства здравоохранения и 47 техникумов общественного здравоохранения имени Абу Али ибн Сино (Авиценны).

Чтобы получить более подробную информацию о порядке приема, абитуриентам и их родителям рекомендуют обращаться по номеру специальной горячей линии. Ее запустит Министерство высшего и среднего специального образования и региональные департаменты по развитию и координации профессионального образования.

© REUTERS / Marko Djurica
Тестовые испытания в вузы Узбекистана пройдут в начале сентября

Звонки будут приниматься с 20 августа шесть дней в неделю – с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00.

Несколько дней назад стало известно, что тестовые испытания в вузы пройдут в две смены и будут длиться два часа. Сокращение времени для сдачи вступительных связано с тем, что в этом году количество предметов было урезано, а тестовые испытания значительно упрощены.

Учащиеся должны будут ответить на 60 вопросов по двум предметам.

Теги:
учебный год, коронавирус, Медицина, вузы, подача документов, документы, онлайн



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