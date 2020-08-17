Документы в медицинские колледжи и техникумы будут принимать онлайн

Подать документы можно будет в 28 медицинских колледжей Министерства здравоохранения и 47 техникумов общественного здравоохранения имени Абу Али ибн Сино (Авиценны).

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Согласно постановлению Госкомиссии по приему в образовательные учреждения Республики Узбекистан, заявки поступающих будут принимать в онлайн-режиме с 25 августа по 25 сентября включительно.

В частности, подать документы можно в 28 медицинских колледжей Министерства здравоохранения и 47 техникумов общественного здравоохранения имени Абу Али ибн Сино (Авиценны).

Чтобы получить более подробную информацию о порядке приема, абитуриентам и их родителям рекомендуют обращаться по номеру специальной горячей линии. Ее запустит Министерство высшего и среднего специального образования и региональные департаменты по развитию и координации профессионального образования.

Звонки будут приниматься с 20 августа шесть дней в неделю – с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00.

Несколько дней назад стало известно, что тестовые испытания в вузы пройдут в две смены и будут длиться два часа. Сокращение времени для сдачи вступительных связано с тем, что в этом году количество предметов было урезано, а тестовые испытания значительно упрощены.

Учащиеся должны будут ответить на 60 вопросов по двум предметам.