Азиатский банк выделит Узбекистану $100 млн на борьбу с COVID-19

Проект нацелен на оказание помощи всему населению Узбекистана, в особенности тем людям, которые уже заболели или находятся в зоне риска, в частности, пожилые и лица с хроническими заболеваниями.

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) одобрил выделение Узбекистану кредита в размере $100 млн. Эти средства будут направлены на оказание чрезвычайной помощи в сфере здравоохранения и реагирование на вызовы COVID-19, сообщает пресс-служба банка.

"Этот проект, финансируемый совместно с Азиатским банком развития, направлен на улучшение возможностей Узбекистана по мониторингу, диагностике, тестированию и лечению COVID-19, а также на предотвращение возможных вспышек заболеваний в будущем", - говорится в информации финучреждения.

Проект нацелен на оказание помощи всему населению Узбекистана, в особенности тем людям, которые уже заболели или находятся в зоне риска, в частности, пожилые и лица с хроническими заболеваниями.

Две недели назад совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил предоставление правительству Узбекистана займа на 100 миллионов долларов на модернизацию санитарно-эпидемиологической службы, в том числе системы тестирования на COVID-19.

Финансирование проекта общей стоимостью 257 миллионов долларов, помимо кредита АБР, будет осуществляться за счет займа Азиатского банка инфраструктурных инвестиций на 100 миллионов долларов и средств правительства Узбекистана - 57 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе АБР.