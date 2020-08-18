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Азиатский банк выделит Узбекистану $100 млн на борьбу с COVID-19

Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (807)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200818/14792345/Aziatskiy-bank-vydelit-Uzbekistanu-100-mln-na-borbu-s-COVID-19.html

Проект нацелен на оказание помощи всему населению Узбекистана, в особенности тем людям, которые уже заболели или находятся в зоне риска, в частности, пожилые и лица с хроническими заболеваниями.

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) одобрил выделение Узбекистану кредита в размере $100 млн. Эти средства будут направлены на оказание чрезвычайной помощи в сфере здравоохранения и реагирование на вызовы COVID-19, сообщает пресс-служба банка.

"Этот проект, финансируемый совместно с Азиатским банком развития, направлен на улучшение возможностей Узбекистана по мониторингу, диагностике, тестированию и лечению COVID-19, а также на предотвращение возможных вспышек заболеваний в будущем", - говорится в информации финучреждения.

Проект нацелен на оказание помощи всему населению Узбекистана, в особенности тем людям, которые уже заболели или находятся в зоне риска, в частности, пожилые и лица с хроническими заболеваниями.

Врач в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© Sputnik / Владимир Астапкович
В Узбекистане направят $195 млн на развитие санэпидемслужбы

Две недели назад совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил предоставление правительству Узбекистана займа на 100 миллионов долларов на модернизацию санитарно-эпидемиологической службы, в том числе системы тестирования на COVID-19.

Финансирование проекта общей стоимостью 257 миллионов долларов, помимо кредита АБР, будет осуществляться за счет займа Азиатского банка инфраструктурных инвестиций на 100 миллионов долларов и средств правительства Узбекистана - 57 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе АБР.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (807)
Теги:
коронавирус, Узбекистан, Кредит, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций



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