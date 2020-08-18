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Академик Мухаббат Абидова

Ушла из жизни академик Мухаббат Абидова — соболезнования выразил президент

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Абидова внесла достойный вклад в развитие науки Узбекистана, а также подготовку высококвалифицированных научно-педагогических кадров за свою почти 60-летнюю деятельность.

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В возрасте 89 лет ушла из жизни известный ученый в области химических технологий академик Мухаббат Абидова.

© CC0
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Свои соболезнования выразил президент Шавкат Мирзиёев и другие высокопоставленные лица республики.

Мухаббат Абидова родилась 10 октября 1931 года в Ташкенте. Окончила Среднеазиатский политехнический институт (ныне – Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова). 

После училась в аспирантуре Института химии (ныне – Институт общей и неорганичской химии) Академии наук Узбекистана. Защитила кандидатскую и докторскую диссертации.

В 2000 году за многочисленные заслуги была избрана членом Академии наук Узбекистана.

За свою 60-летнюю научно-педагогическую деятельность Абидова занимала различные должности в технических исследовательских институтах.

Также является автором множества научных статей, посвященных теоретическим и прикладным аспектам химических процессов. 

"В отраслях промышленности эффективно применяется ряд ее научных разработок в области катализаторов и химических процессов. Под непосредственным руководством самоотверженного деятеля науки и наставника, воспитавшего целое поколение исследователей, были подготовлены десятки кандидатов и докторов наук", — говорится на сайте главы государства.

За свои заслуги в области науки Абидова также была награждена орденом "Мехнат шухрати".

Теги:
академик, смерть, Шавкат Мирзиёев, президент, Наука



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