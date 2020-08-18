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Мобильный комплекс видеонаблюдения

Площадки, где будут проведены тестовые испытания, оборудуют видеокамерами

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200818/14794333/Ploschadki-gde-budut-provedeny-testovye-ispytaniya-oboruduyut-videokamerami.html

У входов на территорию проведения тестовых испытаний установят специальные коридоры дезинфекции. Всем абитуриентам измерят температуру тела и обеспечат антисептиками.

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Официальный представитель МВД Шохрух Гиясов в рамках брифинга в штабе АИМК рассказал об условиях проведения тестовых испытаний для абитуриентов.

Испытания пройдут на 40 объектах по всей стране. Их точные адреса будут объявлены позже. Доступ на стадионы организуют через контрольно-пропускные пункты. 

У входов на территорию проведения тестовых испытаний будут оборудованы специальные коридоры дезинфекции. Всем абитуриентам измерят температуру тела и обеспечат антисептиками.

Кроме того, на всех площадках установят камеры видеонаблюдения.

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Обеспечивать порядок и безопасность в эти дни будут сотрудники Министерства внутренних дел, Национальной гвардии, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства здравоохранения. Кроме того, используют стационарные и переносные металлоискатели, средства связи, привлекут и служебных собак.

Отдельных залов ожидания для родителей и их родственников во время проведения тестовых испытаний не будет.

Напомним, для того чтобы не допустить подмену документов, когда вместо одного абитуриента, на экзамен заходит другой, у входов установят контрольно-пропускные пункты, которые будут оснащены камерами с системой распознавания лиц.

Вместе с тем будут предприняты меры по идентификации личности абитуриентов с помощью сканирования отпечатков пальцев.

При выявлении таких случаев в отношении лиц, пришедших вместо абитуриента, будут приняты меры в порядке, установленном законодательством.

Теги:
вузы, поступление, Узбекистан, Испытания, тест, абитуриенты, видеонаблюдение



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