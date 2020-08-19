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В Узбекистан прибыла новая группа медиков из Китая

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (810)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200819/14800279/V-Uzbekistan-pribyla-novaya-gruppa-medikov-iz-Kitaya.html

Китайские специалисты посетят различные медицинские учреждения в регионах республики, проведут мероприятия, направленные на поддержку узбекских врачей в борьбе с эпидемией.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Очередная группа китайских врачей и специалистов прибыла в Ташкент для осуществления совместной профилактики, контроля за эпидемией, обмена данными и опытом в лечении COVID-19, информирует ИА "Дунё".

"Китайские специалисты посетят различные медицинские учреждения в регионах республики, проведут мероприятия, направленные на поддержку узбекских врачей в борьбе с эпидемией COVID-19, обсудят методы профилактики, контроля и лечения заболевания", - говорится в сообщении.

Также они будут предоставлять высококачественные медицинские услуги гражданам, столкнувшимися с другими болезнями, в открывшемся недавно в Ташкенте Узбекско-китайском центре народной медицины с использованием как современных, так и традиционных методов лечения.

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Напомним, еще в мае Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Лидеры государств с глубоким удовлетворением и благодарностью отметили оказанную взаимную поддержку и гуманитарную помощь в самый сложный период продолжающейся борьбы с коронавирусной инфекцией.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (810)
Теги:
врачи, врач, Медицина, Узбекистан, Узбекистан, Китай, Китай



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