Узбекистан и КНР намерены преодолевать последствия пандемии вместе

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили состояние и перспективы расширения сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, инвестиционной и других ключевых сферах.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

Лидеры государств с глубоким удовлетворением и благодарностью отметили оказанную взаимную поддержку и гуманитарную помощь в самый сложный период продолжающейся борьбы с коронавирусной инфекцией.

Во второй половине апреля в Узбекистане находилась группа ведущих китайских врачей с огромным практическим опытом в области выявления, лечения и реабилитации лиц, инфицированных этим опасным вирусом.

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Мирзиёев подчеркнул, что китайские специалисты продемонстрировали высокий профессионализм, их напряженная работа в регионах республики способствовала повышению эффективности мер противодействия пандемии.

Как заявили лидеры, все это стало еще одним свидетельством укрепляющихся узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства, основанных на принципах дружбы, обоюдного уважения и доверия.

Достигнута договоренность о продолжении активных обменов между ведомствами двух стран в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора.

Главы государств также предметно обсудили состояние и перспективы расширения многопланового сотрудничества, в том числе в политико-дипломатической, торгово-экономической, инвестиционной, финансовой, энергетической, аграрной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других ключевых сферах.

Особо отмечен начатый плодотворный диалог в вопросах сокращения бедности на основе изучения и внедрения передового опыта КНР.

По результатам беседы будет продолжена тщательная подготовка к предстоящим двусторонним мероприятиям на высшем уровне.

Министерства и ведомства, администрации регионов, банковско-финансовые институты и ведущие компании двух стран активизируют совместную работу в целях минимизации негативных последствий пандемии и поиска новых возможностей для взаимовыгодного сотрудничества. Прежде всего, это увеличение объемов и достижение сбалансированности взаимной торговли, укрепление производственной кооперации и реализация инновационных проектов, формирование благоприятных условий для роста грузоперевозок, продвижение гуманитарных программ.

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Главы государств также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной повестки. Подтверждена приверженность координации совместных действий в рамках ООН, ШОС и других авторитетных международных структур.

В завершение беседы лидеры Узбекистана и Китая вновь подчеркнули готовность и далее наращивать полномасштабное сотрудничество в духе дружбы и всестороннего стратегического партнерства.