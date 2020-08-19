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UzAuto Motors открывает рынок подержанных автомобилей

UzAuto Motors поручили снизить цены на автомобили - депутат

UzAuto Motors
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200819/14800985/UzAuto-Motors-porucheno-snizit-tseny-na-avtomobili-deputat.html

UzAuto Motors поручено сделать перерасчет клиентам, которые приобрели автомобили с марта, когда было объявлено о повышении цен.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Специальная комиссия Антимонопольного комитета подтвердила, что компания UzAuto Motors необоснованно завышала цены на автомобили: им поручено сделать перерасчет клиентам, об этом написал депутат Дониёр Ганиев на своей страничке в Telegram.

"UzAuto Motors завышала цены на свои машины от 3 до 19 миллионов сумов. Комиссия предписала компании отменить это решение и реализовывать автомобили по сниженным ценам. Кроме того, UzAuto Motors поручено сделать перерасчет клиентам, которые приобрели автомобили с марта, когда было объявлено о повышении цен", - говорится в публикации.

По словам депутата, решение комиссии является обязательным, а в случае несогласия компания может обратится в суд.

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Напомним, ранее несколько депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса направили парламентский запрос председателю Антимонопольного комитета с просьбой изучить деятельность UzAuto Motors и соблюдение компанией закона РУз "О конкуренции". Комитету также было предложено изложить свою позицию по корректировке цен на автомобили с учетом потребительской способности населения.

Теги:
депутаты, депутат, цены, автомобилисты, автомобили, UzAuto Motors, Узбекистан, Узбекистан



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