С 1 сентября заправки без уборных лишат поставки газа и нефтепродуктов

В случае неисполнения требований до обозначенной даты, в отношении автозаправочных станций будут применены временные меры, направленные на приостановку деятельности до момента устранения недостатков.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. В пресс-службе Государственного комитета по развитию туризма сообщили, что в Узбекистане с 1 сентября автозаправки, у которых отсутствуют уборные, не будут получать нефтепродукты и газ, а также их на время лишит лицензии.

Согласно постановлению правительства, с 1 марта 2020 года не допускается функционирование автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), автомобильных газозаправочных станций (АГЗС) и автозаправочных станций (АЗС), которые не оснащены круглосуточными санитарно-гигиеническими узлами. Однако позже сроки были продлены до 1 сентября 2020 года.

В документе отмечено, что в случае неисполнения требований, а также неустранения выявленных недостатков до обозначенной даты, в отношении автозаправочных станций будут применены следующие меры:

территориальные подразделения АО "Узтрансгаз" и АО "Худудгаз-таъминот" временно приостановят подачу газа к АГНКС;

территориальные нефтебазы АО "Узбекнефтегаз" прекратят поставку нефтепродуктов для АЗС до полного устранения выявленных недостатков.

комиссии по лицензированию деятельности, связанные с добычей, переработкой и реализацией нефти, газа и газового конденсата, проектированием, строительством, эксплуатацией и ремонтом магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, будут приостанавливать действие лицензии на осуществление работы по реализации сжатого и сжиженного газа через АГНКС и АГЗС.

Напомним: в июле текущего года в Госкомитете по статистике опубликовали данные, согласно которым добыча природного газа в Узбекистане в январе-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го снизилась на 17,1%, до 25,145 миллиарда кубометров, нефти – увеличилась на 2%, до 358,1 тысячи тонн.