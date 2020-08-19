Филиал МГУ в Ташкенте планирует начать подготовку филологов-русистов

В этом году в ташкентском филиале российского вуза появятся два новых направления подготовки специалистов - "Филология" и "Реклама и связи с общественностью". В настоящее время идет процесс получения лицензии.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Филиал МГУ в Ташкенте ожидает разрешения на набор учащихся в бакалавриат по направлению "Филология (русский язык и литература)". В 2020/2021 учебном году на курс будет принято 50 человек, сообщает Российская газета со ссылкой на Московский государственный университет.

Обучение по этому направлению в филиале российского вуза будет организовано по программам дисциплин филологического факультета МГУ. Студенты смогут самостоятельно выбирать направление научно-исследовательской деятельности.

Выпускники бакалавриата смогут продолжить обучение в магистратуре филологического факультета или заняться преподаванием в средних и высших учебных заведениях.

Как пояснили редакции Sputnik Узбекистан в филиале МГУ в Ташкенте, набор учащихся стартует после получения соответствующей лицензии из Москвы. Вступительные экзамены, исходя из карантинных требований, пройдут в режиме онлайн.

В этом году в ташкентском филиале российского вуза появится еще одно новое направление подготовки специалистов - "Реклама и связи с общественностью".

Инициатива запуска обучения еще по двум направлениям, отмечают в филиале, исходила с обеих сторон - ее озвучили в мае 2020 года на межрегиональной онлайн-конференции ректоров вузов Узбекистана и России.