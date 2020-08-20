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UzAuto Motors открывает рынок подержанных автомобилей

UzAuto Motors о заключении АМК: цены на авто снизить невозможно

UzAuto Motors
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200820/14806200/UzAuto-Motors-o-reshenii-AMK-tseny-na-avto-snizit-nevozmozhno.html

В компании заявили, что производство машин является сложным процессом, изучение которого требует больше времени. Это будет возможно в ходе дальнейшего судебного рассмотрения, правом на которое UzAuto Motors намерена воспользоваться.

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Накануне в Антимонопольном комитете (АМК) прошло очередное слушание дела, открытого в отношении АО UzAuto Motors.

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Пресс-служба UzAuto Motors
UzAuto Motors завышала цены на автомобили в среднем на 10% — заключение АМК

Напомним, что компания подозревается в нарушении закона "О конкуренции".

Была проведена проверка. Согласно отчету АМК, UzAuto Motors устанавливала высокую монопольную цену на легковушки, из-за чего их стоимость в среднем была завышена на 10,29%. 

Также было установлено, что компания дискриминировали права и интересы потребителей и предпринимателей при продаже автомобилей через дилеров и злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке. Это препятствовало выходу на него других производителей.

Сегодня в UzAuto Motors опубликовали обращение. Компания не признала решения, вынесенного в АМК. 

"В связи с сжатыми сроками для подготовки дополнительных материалов, необходимых для обоснования спорных вопросов, со стороны АО UzAuto Motors было направлено ходатайство об отложении рассмотрения дела (согласно ПКМ №225 от 12.10.2005 года) на более поздний срок. Антимонопольным комитетом было осуществлено рассмотрение дела в одностороннем порядке, итогом которого стало решение, основанное на неполных данных", — говорится в сообщении.

В  компании подчеркнули, что решение АМК не окончательно. 

Руководство UzAuto Motors намерено воспользоваться правом на дальнейшее судебное рассмотрение, поскольку производство авто и иная деятельность компании является сложным процессом, который требует больше времени и основательного изучения. 

Стоимость автомобилей "является обоснованной и в нынешнем положении снижение не представляется возможным", добавили в UzAuto Motors.

Теги:
Антимонопольный комитет Узбекистана, UzAuto Motors, автомобили, цены, скандал



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