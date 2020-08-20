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Узбекистан заключит межправсоглашение с Россией в сфере трудовой миграции

Пресс-служба МИВТ
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200820/14806337/Uzbekistan-zaklyuchit-mezhpravsoglashenie-s-Rossiey-v-sfere-trudovoy-migratsii.html

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной и промышленной областях. 

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Накануне в Москве состоялась встреча заместителя премьер-министра Узбекистана С. Умурзакова с зампредседателем правительства РФ А. Оверчуком. Мероприятие прошло в рамках визита узбекской правительственной делегации в Россию. Об этом сообщили в в пресс-службе МИВТ.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной и промышленной сферах. 

"Рассмотрены перспективы организации взаимных визитов руководителей министерств, ведомств и региональных администраций, а также представителей бизнеса для проработки новых инвестиционных проектов и заключения торговых контрактов по мере стабилизации эпидемиологической ситуации в России и Узбекистане", - отмечено в сообщении.

Чиновники также уделили особое внимание ситуации, связанной с созданием достойных условий для работы узбекских мигрантов в Российской Федерации. В частности, проанализирована обстановка для внедрения прозрачных механизмов организации трудовой деятельности граждан Узбекистана в РФ. 

Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово
© Sputnik / Денис Гришкин
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Кроме того, учтена возможность ускоренного заключения соответствующих межправительственных соглашений, а также создание спецмеханизмов в области трудовой миграции.

Ранее Узбекистан присоединился к протоколу о внесении изменений в соглашение об образовании консультативного совета по труду, миграции и социальной защите населения стран СНГ. Оно было подписано в ноябре 1992 года, протокол о внесении изменений — 28 октября 2016-го по итогам заседания глав государств — участников СНГ в Минске.

Теги:
Узбекистанцы, Мигранты, трудовая миграция, Россия, Узбекистан



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