В Ташкенте начали работать торговые центры - список

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Уже с сегодняшнего дня в Ташкенте начали свою работу торговые центры после месячного перерыва.
В столице можно посетить:
- Atlas "Чимган";
- Atlas "Чиланзар";
- Compass;
- Next;
- Samarqand Darvoza;
- "Зарафшан";
- ТГ Anhor park;
- ТЦ Eski Shahar.
По сообщению Афиши.уз, на входе в ТРЦ посетителей встречают сотрудники с антисептиком и тепловизором. А пускают только в маске и просят соблюдать дистанцию.
В Самаркандской области ослабили карантинные ограничения >>
Напомним, что с 15 августа в Узбекистане начали поэтапно смягчать карантинные ограничения: возобновилось движение автомобилей, авиа- и железнодорожное сообщение, заработал общественный транспорт.
Кроме того, открыли свои двери санатории, пансионаты, детские лагеря. Возобновили работу также гостиницы, музеи, салоны красоты, парикмахерские, объекты общественного питания на открытом воздухе.