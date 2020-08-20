В Ташкенте начали работать торговые центры - список

На входе в ТРЦ посетителей встречают сотрудники с антисептиком и тепловизором. А пускают только в маске.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Уже с сегодняшнего дня в Ташкенте начали свою работу торговые центры после месячного перерыва.

В столице можно посетить:

- Atlas "Чимган";

- Atlas "Чиланзар";

- Compass;

- Next;

- Samarqand Darvoza;

- "Зарафшан";

- ТГ Anhor park;

- ТЦ Eski Shahar.

По сообщению Афиши.уз, на входе в ТРЦ посетителей встречают сотрудники с антисептиком и тепловизором. А пускают только в маске и просят соблюдать дистанцию.

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Напомним, что с 15 августа в Узбекистане начали поэтапно смягчать карантинные ограничения: возобновилось движение автомобилей, авиа- и железнодорожное сообщение, заработал общественный транспорт.

Кроме того, открыли свои двери санатории, пансионаты, детские лагеря. Возобновили работу также гостиницы, музеи, салоны красоты, парикмахерские, объекты общественного питания на открытом воздухе.