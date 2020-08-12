20:06 12 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.65
  • EUR12059.09
  • USD10231.71
Поиск
Срочно:
Мечеть Биби-Ханым в Самарканде

В Самаркандской области ослабили карантинные ограничения

© Flickr / Fulvio Spada
Общество
Получить короткую ссылку
385 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200812/14757538/V-Samarkandskoy-oblasti-oslabili-karantinnye-ogranicheniya.html

В области возобновляет работу ряд учреждений и субъектов предпринимательства. Также разрешается передвижение автомобилей без специального стикера с 6.00 до 23.00.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Самаркандской области с 12 августа ослабляется карантин. Об этом говорится в соответствующем заявлении областной администрации. 

С сегодняшнего дня разрешена деятельность следующих объектов:

  • рестораны, кафе и другие точки общепита. Режим работы — с 8.00 до 20.00, при этом проведение в них банкетов и массовых мероприятий запрещено. Расстояние между столами должно составлять не менее 2 метров, за одним столом могут находиться не более 4 человек (разрешается собираться семьям в составе не более 10 человек). В заведениях должны соблюдаться санитарно-гигиенические требования;
  • гостиницы (снятие ограничительных мер не касается хостелов и гостевых домов);
  • открытые спортивные площадки с искусственным покрытием;
  • пункты розничной торговли непродовольственными товарами и ювелирные магазины;
  • спортивные секции и кружки, тренажерные залы и фитнес-клубы;
  • негосударственные учебные центры, кружки (в группах не более 10 человек по предварительной записи);
  • негосударственные детсады;
  • непродовольственные рынки, строительные рынки и другие;
  • парикмахерские и салоны красоты. 

Кроме того, автомобилям теперь разрешается передвигаться без специального стикера с 6.00 до 23.00. 

Карантин в Узбекистане: пустые дороги и закрытые вокзалы
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Система здравоохранения Узбекистана готова к послаблению карантина - штаб

Ранее об ослаблении карантинных мер объявили в БухарскойФерганской и Кашкадарьинской областях.

О необходимости выведения страны из режима жестких ограничений также на днях заявил президент Шавкат Мирзиёев.

По его словам, "важно продолжать жить и работать в условиях пандемии, не ослабляя внимания защите жизни и здоровья граждан, а также поэтапно смягчать требования карантина".

Теги:
пандемия, Самаркандская область, Узбекистан, Карантин



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Forbes обновил ежегодный рейтинг актеров с самым высоким доходом — фото
Ливанцы добились отставки правительства после взрывов в Бейруте
Ливанцы достигли поставленной цели: правительство страны ушло в отставку
Президентские выборы – 2020: ход голосования 9 августа | Инфографика sputnik.by
Выборы президента Беларуси-2020: ход голосования и явка избирателей

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться