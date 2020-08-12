В Самаркандской области ослабили карантинные ограничения

В области возобновляет работу ряд учреждений и субъектов предпринимательства. Также разрешается передвижение автомобилей без специального стикера с 6.00 до 23.00.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Самаркандской области с 12 августа ослабляется карантин. Об этом говорится в соответствующем заявлении областной администрации.

С сегодняшнего дня разрешена деятельность следующих объектов:

рестораны, кафе и другие точки общепита. Режим работы — с 8.00 до 20.00, при этом проведение в них банкетов и массовых мероприятий запрещено. Расстояние между столами должно составлять не менее 2 метров, за одним столом могут находиться не более 4 человек (разрешается собираться семьям в составе не более 10 человек). В заведениях должны соблюдаться санитарно-гигиенические требования;

гостиницы (снятие ограничительных мер не касается хостелов и гостевых домов);

открытые спортивные площадки с искусственным покрытием;

пункты розничной торговли непродовольственными товарами и ювелирные магазины;

спортивные секции и кружки, тренажерные залы и фитнес-клубы;

негосударственные учебные центры, кружки (в группах не более 10 человек по предварительной записи);

негосударственные детсады;

непродовольственные рынки, строительные рынки и другие;

парикмахерские и салоны красоты.

Кроме того, автомобилям теперь разрешается передвигаться без специального стикера с 6.00 до 23.00.

Ранее об ослаблении карантинных мер объявили в Бухарской, Ферганской и Кашкадарьинской областях.

О необходимости выведения страны из режима жестких ограничений также на днях заявил президент Шавкат Мирзиёев.

По его словам, "важно продолжать жить и работать в условиях пандемии, не ослабляя внимания защите жизни и здоровья граждан, а также поэтапно смягчать требования карантина".