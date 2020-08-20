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Обнародована статистика смертности в Узбекистане за семь месяцев 2020 года

Минздрав Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200820/14807544/Obnarodovana-statistika-smertnosti-v-Uzbekistane-za-sem-mesyatsev-2020-goda.html

Специалисты отмечают, что показатель смертности, зарегистрированный в первом полугодии 2020-го, не превышает аналогичные данные за тот же период 2019 и 2018 годов.

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. За первые семь месяцев 2020 года в республике зафиксировано 92 026 смертей, передает агентство УзА со ссылкой на данные Госкомстата.

Наибольшее количество смертей зарегистрировано в июле - 17 396 человек.

Специалисты отмечают, что показатель смертности, зарегистрированный в первом полугодии 2020-го, не превышает аналогичные данные за тот же период 2019 и 2018 годов. Так, за 6 месяцев 2018-го в стране было зарегистрировано 75,6 тысячи, в 2019 году - 75,8 тысячи смертей (в 2020-м - 74,6 тысячи).

Искандар Шамаков
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Напомним, несколько дней назад в МВД решили отныне регулярно публиковать данные о производительной деятельности учреждений и смерти граждан, отбывающих наказание в тюрьме и содержащихся в следственных изоляторах. 

Открытыми также станут сведения о смерти лиц, к которым применяются медицинские принудительные меры.

Теги:
Госкомстат, Узбекистанцы, Узбекистан, смерть



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