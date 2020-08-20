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Российские врачи прибыли в Самарканд

Российские врачи прибыли в Самарканд

УзА
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (813)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200820/14808486/Rossiyskie-vrachi-pribyli-v-Samarkand.html

Специалисты из России встретились с хокимом Самаркандской области, поделились своим опытом, мнением. Обсудили созданную в России вакцину против коронавируса, массовые прививки.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Для совместной работы в борьбе с коронавирусом в Узбекистан прибыла группа врачей из России, сообщает УзА.

Четверо из них посетили Самарканд и ознакомились с лечением пациентов с COVID-19, с работой по предупреждению заболевания. 

"Наблюдая за работой самаркандских коллег, мы убедились в использовании высокоэффективных методов лечения пациентов. Понравились условия, созданные в лечебно-распределительном центре в Самарканде, где пациенты централизованно обеспечиваются кислородом", - рассказал один из российских врачей.

Также специалисты из России встретились с хокимом Самаркандской области, поделились своим опытом, мнением. Обсудили созданную в России вакцину против коронавируса, массовые прививки.

В ходе встречи были высказаны предложения о совместной работе в этом направлении. 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (813)
Теги:
врачи, врач, коронавирус, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, Самарканд, Самарканд



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