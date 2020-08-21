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Железнодорожные вагоны

Более 700 узбекистанцев, собравшихся на родину, прибыли на вокзал под Самарой

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200821/14816604/Bolee-700-uzbekistantsev-sobravshikhsya-na-rodinu-pribyli-na-vokzal-pod-Samaroy.html

Граждане расположились на платформе в целях временного проживания. В связи с тем что они находятся там по собственной инициативе, никаких особых условий для их пребывания не создавалось.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Более 700 граждан Узбекистана, планирующих отправиться на родину, собрались на платформе железнодорожного вокзала Кинель в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Куйбышевской железной дороги (филиал РЖД).

"С 15 по 17 августа 2020 года на вокзале Кинель было порядка 250 человек, имеющих гражданство Республики Узбекистан и планирующих убыть на родину, но их число увеличивается. На сегодняшний день на вокзале находится больше 700 человек… Граждане расположились на платформе в целях временного проживания. В связи с тем что данные граждане находятся на платформе по собственной инициативе, никаких особых условий для их пребывания не создавалось - на платформе функционирует стационарное санитарно-гигиеническое помещение", - сказала собеседница агентства.

"У нас данных по поводу того, что в ближайшее время будут пассажирские поезда по направлению Кинель - Ташкент, нет", - добавила она, пояснив, что решение о назначении этих поездов принимают не РЖД, а "Узбекские железные дороги".

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В пресс-службе отметили, что о сложившейся ситуации проинформирована администрация Самарской области.

Напомним, власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.

Теги:
РЖД, Самара, Россия, Россия, Узбекистанцы, узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан



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