Узбекистанцев, собравшихся под Самарой, отправят на родину 24 августа

Специальный международный поезд №904, следующий по маршруту Ташкент - Кинель - Ташкент, отправится со станции Кинель до станции Ташкент 24 августа.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Специальный поезд 24 августа отправится в Ташкент со станции Кинель Самарской области, где более 700 граждан Узбекистана в ожидании отправки на родину собрались на платформе железнодорожного вокзала, сообщили РИА Новости в пресс-службе Куйбышевской железной дороги (филиал РЖД).

"Специальный международный поезд №904, следующий по маршруту Ташкент - Кинель - Ташкент, отправится со станции Кинель до станции Ташкент 24 августа. Поезд будет следовать без права продажи проездных документов для посадки (высадки) пассажиров на остановочных пунктах России, кроме станции Кинель. На станции Кинель продажа проездных документов осуществляется по спискам, составленным генеральным консульством Республики Узбекистан", - сказали в пресс-службе.

Напомним, РЖД сообщили в Минтранс России о желании Узбекистана восстановить пассажирские железнодорожные перевозки с Россией, и этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.

Более 700 узбекистанцев, собравшихся на родину, прибыли на вокзал под Самарой >>

Международные поезда в сообщении России с Узбекистаном перестали курсировать с 16 марта из-за ситуации с коронавирусом.

Неиспользованные билеты на отмененные поезда можно было вернуть без дополнительных плат и сборов.