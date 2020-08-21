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В Узбекистан прибыли специалисты из ФРГ для помощи в борьбе с COVID-19

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (816)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200821/14818989/V-Uzbekistan-pribyli-spetsialisty-iz-FRG-dlya-pomoschi-v-borbe-s-COVID-19.html

Немецкие специалисты посетят ряд клиник, больниц и лабораторий в Ташкенте и ряде регионов Узбекистана, где окажут практическую помощь местным врачам.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Группа из 10 медицинских специалистов из Германии в пятницу прибыла в Ташкент для оказания помощи узбекистанским врачам в борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

"Сегодня престижная медицинская команда из десяти опытных специалистов из Германии прибыла в Ташкент для оказания помощи и обмена опытом в борьбе с коронавирусом", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в группу вошли специалисты Института имени Роберта Коха, клиник университетов во Франкфурте-на-Майне и Дюссельдорфе, а также Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.

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Немецкие специалисты посетят ряд клиник, больниц и лабораторий в Ташкенте и ряде регионов Узбекистана, где окажут практическую помощь местным врачам в выявлении, контроле и лечении пациентов с COVID-19.

Ранее минздрав Узбекистана сообщал, что в республику на минувшей неделе прибыли 40 специалистов из России и 10 из КНР для помощи в борьбе с коронавирусом. 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (816)
Теги:
врачи, врач, коронавирус, Германия, Германия, Узбекистан, Узбекистан



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