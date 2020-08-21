В Узбекистан прибудут специалисты Роспотребнадзора — Захарова

Группа экспертов может посетить республику в ближайшее время. Также официальный представитель МИД РФ рассказала, какую еще помощь Россия оказала Узбекистану в борьбе с COVID-19.

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Группа специалистов Роспотребнадзора прибудет в республику для консультирования узбекских коллег по вопросам организации противоэпидемических мероприятий.

"Предполагаем, что данный приезд состоится в ближайшее время", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат также отметила, что Россия активно помогает республике в борьбе с пандемией.

В частности, Захарова сообщила, что с марта по июль Москва передала более 1 тысячи наборов тест-систем российского производства для диагностики COVID-19.

Кроме того, по линии Минздрава и Роспотребнадзора проводятся видеоконференции с узбекскими специалистами в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения по вопросам, связанным с распространением инфекции.

"По просьбе партнеров 16 августа в Ташкент была направлена бригада российских врачей в составе 38 человек. В нее вошли анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, инфекционисты, кардиологи, врачи общей практики из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Татарстана. В течение месяца они будут оказывать практическую и методическую помощь узбекистанским коллегам в лечении пациентов с COVID-19 в клиниках Ташкента, Ташкентской, Самаркандской, Бухарской, Сурхандарьинской, Хорезмской и Джизакской областей", — добавила Захарова.

По ее словам, российская сторона надеется, что все данные меры помогут республике стабилизировать эпидемиологическую ситуацию.

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Узбекские специалисты также изучают возможности закупки вакцины против коронавируса COVID-19, созданной в России.

Однако, как считают эксперты, данный препарат может быть использован в Узбекистане не ранее 2021 года, поскольку сперва необходимо дождаться первых результатов вакцинации в РФ, а на это может уйти до полугода.