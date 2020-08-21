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В Узбекистане наладят производство спецавтомобилей — поручение президента

Пресс-служба президента
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Начало сборки автомобилей специального назначения запланирован на четвертый квартал. В 2022 году ожидается освоение полного цикла производства.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Президент осмотрел специальные автомобили, которые планируется выпускать в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Пресс-служба президента
Автомобили специального назначения

В ходе мероприятия, Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность освоения сегмента специальных автомобилей для замещения импорта и наращивания экспорта. 

"В Узбекистане налажено производство легковых и грузовых автомобилей. Представленные модели призваны заполнить незанятый сегмент автомобилей специального назначения. На такие машины высок спрос и в соседних странах", - отмечает пресс-служба.

Для этих целей были подготовлены опытные образцы специальных автомобилей на шасси разработки Volkswagen, Isuzu и Škoda.

Volkswagen Caddy: особенности и преимущества

Начало сборки спецавтомобилей запланировано на четвертый квартал этого года.  Машины будут собирать на автозаводе в Джизаке. В 2022 году ожидается освоение полного цикла производства.

Напомним: во время официального визита президента Узбекистана в Германию в январе 2019 года было подписано соглашение о сотрудничестве между АК "Узавтосаноат" и концерном Volkswagen. Документом предусмотрен запуск производства минивэнов Volkswagen Caddy в 3 модификациях на Джизакском автомобильном заводе. 

 

Теги:
производство, автомобили, Ташкент, Узбекистан, Volkswagen



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