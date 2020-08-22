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Свыше 750 граждан Узбекистана размещены в лагере под Самарой

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200822/14820578/Svyshe-750-grazhdan-Uzbekistana-razmescheny-v-lagere-pod-Samaroy.html

Генконсул Узбекистана лично займется под Самарой организацией отправки сограждан на родину в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Свыше 750 граждан Узбекистана, которые находились в ожидании отправки на родину на платформе железнодорожного вокзала Кинель в Самарской области, размещены в палаточном лагере в трех километрах от города, сообщила РИА Новости руководитель самарского отделения Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев Диляра Сабирова.

"Сейчас с вокзала станции Кинель вывезли всех граждан Узбекистана в палаточный лагерь. У нас 756 человек. Они пока будут находиться здесь… Я приехала в лагерь, здесь палатки расставили, воду привезли, питание организовывает у нас благотворительный фонд "Тысяча жизней" Самарской области. В 19.00 в пятницу они привезли для всех ужин, для каждого упакованный, в одноразовой посуде. Надеемся, что все у нас будет хорошо", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что у нее есть информация о запланированной на 24 августа отправке поезда из Кинеля в Ташкент.

"Есть такая информация. Но я поверю только тогда, когда поезд прибудет… Если прибудет такой же поезд (как в прошлый раз), то мы сможем отправить 950 человек, сейчас у нас чуть более 750 - мы всех спокойно сможем отправить. Мы надеемся, что никто здесь не останется", - добавила Сабирова.

Узбекистанцев, собравшихся под Самарой, отправят на родину 24 августа >>

Также известно, что власти Самарской области со своей стороны окажут организационную помощь генеральному консулу Республики Узбекистан в Казани, который планирует прибыть в Кинель для личного участия в организации отправки своих сограждан.

Теги:
Поезд, Самара, Узбекистанцы, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



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