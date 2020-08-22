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Пассажирские поезда РЖД

Власти Узбекистана 23 августа вывезут более 900 сограждан из Ростовской области

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200822/14820629/Vlasti-Uzbekistana-23-avgusta-vyvezut-bolee-900-sograzhdan-iz-Rostovskoy-oblasti.html

Во время движения предусмотрены только технические остановки состава, поезд будут сопровождать сотрудники Национальной гвардии, МВД и министерства здравоохранения Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Власти Узбекистана 23 августа вывезут на поезде более 900 сограждан, скопившихся в Ростовской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта республики.

"Из Ростовской области в Ташкент в ближайшие сутки на поезде вывезут еще 918 граждан Узбекистана", - говорится в сообщении.

Поезд прибудет в столицу 26 августа.

Во время движения предусмотрены только технические остановки состава, поезд будут сопровождать сотрудники Национальной гвардии, МВД и министерства здравоохранения Узбекистана. Все пассажиры по прибытии будут отправлены на карантин по COVID-19.

Свыше 750 граждан Узбекистана размещены в лагере под Самарой >>

Напомним, ранее в пресс-службе Куйбышевской железной дороги сообщали, что свыше 750 граждан Узбекистана отправят 24 августа на специальном поезде из Кинеля в Самарской области в Ташкент. В настоящий момент все они размещены в палаточном лагере в трех километрах от российского города.

Теги:
Поезд, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия, Ростовская область, Ростов



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