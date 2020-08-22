Власти Узбекистана 23 августа вывезут более 900 сограждан из Ростовской области

Во время движения предусмотрены только технические остановки состава, поезд будут сопровождать сотрудники Национальной гвардии, МВД и министерства здравоохранения Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Власти Узбекистана 23 августа вывезут на поезде более 900 сограждан, скопившихся в Ростовской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта республики.

"Из Ростовской области в Ташкент в ближайшие сутки на поезде вывезут еще 918 граждан Узбекистана", - говорится в сообщении.

Поезд прибудет в столицу 26 августа.

Во время движения предусмотрены только технические остановки состава, поезд будут сопровождать сотрудники Национальной гвардии, МВД и министерства здравоохранения Узбекистана. Все пассажиры по прибытии будут отправлены на карантин по COVID-19.

Свыше 750 граждан Узбекистана размещены в лагере под Самарой >>

Напомним, ранее в пресс-службе Куйбышевской железной дороги сообщали, что свыше 750 граждан Узбекистана отправят 24 августа на специальном поезде из Кинеля в Самарской области в Ташкент. В настоящий момент все они размещены в палаточном лагере в трех километрах от российского города.