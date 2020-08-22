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Карим Камалов

Скончался и.о. хокима Бухарской области

УзА
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (817)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200822/14821335/Skonchalsya-io-khokima-Bukharskoy-oblasti.html

Ранее в социальных сетях уже писали о том, что Камалов умер, однако 17 августа в пресс-службе администрации Бухарской области все эти сведения назвали ложными.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Бухарской области Карим Камалов скончался на 66-м году жизни, сообщает УзА.

Ранее в социальных сетях уже писали о том, что Камалов умер, однако 17 августа в пресс-службе администрации Бухарской области все эти сведения назвали ложными.

В хокимияте Бухарской области опровергли слухи о смерти и. о. главы региона >>

Напомним, 30 июля на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщили, что COVID-19 обнаружен у и. о. хокима Бухарской области Карима Камалова, он проходит лечение в Ташкенте.

Карим Камалов родился в 1954 году, окончил Бухарский инженерно-технологический институт. Он занимал должность хокима Бухары в 1997−2011 годы и после шестилетнего перерыва вернулся в городскую администрацию.

В конце февраля текущего года Карим Камалов был назначен исполняющим обязанности хокима Бухарской области.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (817)
Теги:
коронавирус, Хокимият, хокимият, хоким, хоким, смерть, Узбекистан, Узбекистан, Бухарская область



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