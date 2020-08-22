Скончался и.о. хокима Бухарской области

Ранее в социальных сетях уже писали о том, что Камалов умер, однако 17 августа в пресс-службе администрации Бухарской области все эти сведения назвали ложными.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Бухарской области Карим Камалов скончался на 66-м году жизни, сообщает УзА.

Ранее в социальных сетях уже писали о том, что Камалов умер, однако 17 августа в пресс-службе администрации Бухарской области все эти сведения назвали ложными.

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Напомним, 30 июля на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщили, что COVID-19 обнаружен у и. о. хокима Бухарской области Карима Камалова, он проходит лечение в Ташкенте.

Карим Камалов родился в 1954 году, окончил Бухарский инженерно-технологический институт. Он занимал должность хокима Бухары в 1997−2011 годы и после шестилетнего перерыва вернулся в городскую администрацию.

В конце февраля текущего года Карим Камалов был назначен исполняющим обязанности хокима Бухарской области.