В хокимияте Бухарской области опровергли слухи о смерти хокима

На брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций 30 июля сообщили, что COVID-19 обнаружен у и.о. хокима Бухарской области Карима Камалова, он проходит лечение в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. В пресс-службе администрации Бухарской области назвали ложными сведения, распространившиеся в социальных сетях, о том, что и.о. главы области Карим Камалов, скончался от коронавируса.

"Эти сообщения не имеют под собой основы," - заверили в хокимияте.

Карим Камалов сейчас проходит лечение в столичной больнице. Его здоровье находится под наблюдением квалифицированных врачей. Администрация Бухарской области обратилась к пользователям социальных сетей и блогерам с просьбой не распространять ложные и непроверенные данные.

Напомним, 30 июля на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщили, что COVID-19 обнаружен у хокима Бухарской области Карима Камалова, он проходит лечение в Ташкенте.

Накануне хоким Сурхандарьинской области, о болезни которого стало известно также в конце июля, вернулся в Термез из Ташкента, где успешно прошел лечение от коронавируса.