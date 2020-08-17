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В хокимияте Бухарской области опровергли слухи о смерти хокима

© Sputnik / Павел Львов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (805)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200817/14790538/V-khokimiyate-Bukharskoy-oblasti-oprovergli-slukhi-o-smerti-khokima.html

На брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций 30 июля сообщили, что COVID-19 обнаружен у и.о. хокима Бухарской области Карима Камалова, он проходит лечение в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. В пресс-службе администрации Бухарской области назвали ложными сведения, распространившиеся в социальных сетях, о том, что и.о. главы области Карим Камалов, скончался от коронавируса.

"Эти сообщения не имеют под собой основы," - заверили в хокимияте.

Карим Камалов сейчас проходит лечение в столичной больнице. Его здоровье находится под наблюдением квалифицированных врачей. Администрация Бухарской области обратилась к пользователям социальных сетей и блогерам с просьбой не распространять ложные и непроверенные данные.

Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Министр здравоохранения Узбекистана госпитализирован

Напомним, 30 июля на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщили, что COVID-19 обнаружен у хокима Бухарской области Карима Камалова, он проходит лечение в Ташкенте.

Накануне хоким Сурхандарьинской области, о болезни которого стало известно также в конце июля, вернулся в Термез из Ташкента, где успешно прошел лечение от коронавируса.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (805)
Теги:
коронавирус, Бухарская область, хоким



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