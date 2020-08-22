Дрифт от инспектора ДПС в Коканде попал на видео - ответ ГУБДД

В один из дней один из зрителей заснял момент проведения сотрудником УБДД Р. Мухаммедовым тренировочных заездов по проверке технического состояния автомобиля Lacetti.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. В узбекских соцсетях распространилась видеозапись, на которой сотрудник УБДД выполняет различные маневры на служебной машине, ГУБДД МВД прокомментировали данный случай.

"С 15 августа по 5 сентября текущего года в городе Коканд Ферганской области в рамках "Армейских международных игр АрМИ-2020" запланированы и в настоящее время проводятся соревнования "Дорожное патрулирование. Мы просим граждан отнестись с пониманием к данной ситуации и желаем нашим сотрудникам удачи в престижном соревновании", - говорится в сообщении.

Оказалось, что в один из дней один из зрителей заснял момент проведения сотрудником УБДД Р. Мухаммедовым тренировочных заездов по проверке технического состояния автомобиля Lacetti с регистрационным номером 01 783 VSC и выложил видеозапись в социальную сеть.

В органах напомнили, что для участия в соревнованиях в Ферганскую область 19 августа на патрульных машинах прибыли 25 сотрудников УБДД Ташкента, Ташкентской, Сырдарьинской, Ферганской, Андижанской и Наманганской областей.