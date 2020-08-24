18:58 24 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.65
  • EUR12133.13
  • USD10246.71
Поиск

АрМИ-2020: в Узбекистане победителю конкурса военной медицины подарят "Джентру"

Минобороны РФ
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Международные армейские соревнования "АрМИ-2020" (11)
15220
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/08/18/14829928.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200824/14830024/ArMI-2020-v-Uzbekistane-pobeditelyu-konkursa-voennoy-meditsiny-podaryat-Dzhentru.html

Машину уже выставили на плацу горного учебного полигона, сейчас завершаются последние приготовления к церемонии открытия конкурса.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Со дня на день на полигоне "Фориш" в Джизакской области стартуют состязания "Военно-медицинская эстафета" в рамках Армейских международных игр-2020. 

Призом данного соревнования станет легковой автомобиль "Джентра", сообщили в Минобороны РФ. 

  • Победитель соревнований по военно-медицинскому многоборью в Узбекистане получит машину
    Минобороны РФ
  • Победитель соревнований по военно-медицинскому многоборью в Узбекистане получит машину
    Минобороны РФ
1 / 2
Минобороны РФ
Победитель соревнований по военно-медицинскому многоборью в Узбекистане получит машину

В этом году в конкурсе участвуют медицинские специалисты из шести стран: Узбекистана, России, Беларуси, Таджикистана, Вьетнама и Палестины.

"Военным медикам предстоит показать свое мастерство в ходе двух этапов: "Индивидуальное мастерство" и "Командное первенство". Также будет проведен конкурс "Лучший водитель", — отметили в российском Минобороны.

В первом этапе ("Индивидуальное мастерство") команды распределились следующим образом: сборная РФ посоревнуется с командой из Беларуси, военнослужащие из Палестины выступят в паре с Таджикистаном.

Последними выйдут узбекские военные — их соперниками станут представители Вьетнама. 

YouTube / Минобороны России
АрМИ-2020: узбекистанцы одержали первую победу на конкурсе "Эльбрусское кольцо"

Всем участникам предстоит выполнить комплексные упражнения по преодолению полосы препятствий и состязаться по специальной подготовке.

На втором этапе "Командное первенство" "среднему и младшему медицинскому персоналу предстоит выносить условно-раненых с поля боя, а врачебному составу демонстрировать свои навыки и знания в симуляционном центре".

Первыми выступят команды из Палестины и Узбекистана. Затем свои возможности покажут российские специалисты в паре с коллегами из Таджикистана.

Закроют этап военнослужащие из Беларуси и Вьетнама. 

Тема:
Международные армейские соревнования "АрМИ-2020" (11)
Теги:
Узбекистан, Минобороны РФ, военные, АрМИ-2020



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Те отдыхающие, кто все же рискнул отправиться на Чарвак, будут вознаграждены прекрасными видами и относительным спокойствием на пляже
Лови волну: на Чарвак после снятия карантина возвращаются туристы — фото
АрМИ-2020: узбекистанцы одержали первую победу на конкурсе "Эльбрусское кольцо"
Новый курорт на побережье Тудакуля
Солнце, воздух, вода и 33 развлечения: каким будет новый курорт на Тудакуле

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться