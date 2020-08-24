АрМИ-2020: в Узбекистане победителю конкурса военной медицины подарят "Джентру"

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Со дня на день на полигоне "Фориш" в Джизакской области стартуют состязания "Военно-медицинская эстафета" в рамках Армейских международных игр-2020.
Призом данного соревнования станет легковой автомобиль "Джентра", сообщили в Минобороны РФ.
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В этом году в конкурсе участвуют медицинские специалисты из шести стран: Узбекистана, России, Беларуси, Таджикистана, Вьетнама и Палестины.
"Военным медикам предстоит показать свое мастерство в ходе двух этапов: "Индивидуальное мастерство" и "Командное первенство". Также будет проведен конкурс "Лучший водитель", — отметили в российском Минобороны.
В первом этапе ("Индивидуальное мастерство") команды распределились следующим образом: сборная РФ посоревнуется с командой из Беларуси, военнослужащие из Палестины выступят в паре с Таджикистаном.
Последними выйдут узбекские военные — их соперниками станут представители Вьетнама.
Всем участникам предстоит выполнить комплексные упражнения по преодолению полосы препятствий и состязаться по специальной подготовке.
На втором этапе "Командное первенство" "среднему и младшему медицинскому персоналу предстоит выносить условно-раненых с поля боя, а врачебному составу демонстрировать свои навыки и знания в симуляционном центре".
Первыми выступят команды из Палестины и Узбекистана. Затем свои возможности покажут российские специалисты в паре с коллегами из Таджикистана.
Закроют этап военнослужащие из Беларуси и Вьетнама.