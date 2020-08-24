АрМИ-2020: в Узбекистане победителю конкурса военной медицины подарят "Джентру"

Машину уже выставили на плацу горного учебного полигона, сейчас завершаются последние приготовления к церемонии открытия конкурса.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Со дня на день на полигоне "Фориш" в Джизакской области стартуют состязания "Военно-медицинская эстафета" в рамках Армейских международных игр-2020.

Призом данного соревнования станет легковой автомобиль "Джентра", сообщили в Минобороны РФ.

Победитель соревнований по военно-медицинскому многоборью в Узбекистане получит машину Минобороны РФ

Победитель соревнований по военно-медицинскому многоборью в Узбекистане получит машину Минобороны РФ 1 / 2 Минобороны РФ Победитель соревнований по военно-медицинскому многоборью в Узбекистане получит машину

В этом году в конкурсе участвуют медицинские специалисты из шести стран: Узбекистана, России, Беларуси, Таджикистана, Вьетнама и Палестины.

"Военным медикам предстоит показать свое мастерство в ходе двух этапов: "Индивидуальное мастерство" и "Командное первенство". Также будет проведен конкурс "Лучший водитель", — отметили в российском Минобороны.

В первом этапе ("Индивидуальное мастерство") команды распределились следующим образом: сборная РФ посоревнуется с командой из Беларуси, военнослужащие из Палестины выступят в паре с Таджикистаном.

Последними выйдут узбекские военные — их соперниками станут представители Вьетнама.

Всем участникам предстоит выполнить комплексные упражнения по преодолению полосы препятствий и состязаться по специальной подготовке.

На втором этапе "Командное первенство" "среднему и младшему медицинскому персоналу предстоит выносить условно-раненых с поля боя, а врачебному составу демонстрировать свои навыки и знания в симуляционном центре".

Первыми выступят команды из Палестины и Узбекистана. Затем свои возможности покажут российские специалисты в паре с коллегами из Таджикистана.

Закроют этап военнослужащие из Беларуси и Вьетнама.