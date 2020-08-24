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В Узбекистан прибыли эксперты из Роспотребнадзора

© Sputnik / Татьяна Макеева
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (820)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200824/14830183/V-Uzbekistan-pribyli-eksperty-iz-Rospotrebnadzora.html

Специалисты из РФ проведут научно-практические мероприятия, онлайн-консультации, а также проработают возможность внедрения российских практик в борьбе с COVID-19 в республике.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Узбекистан спецрейсом из России прибыли семь специалистов - эпидемиологи, вирусологи, инфекционисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Об это сообщают в УзА. 

Сотрудники Роспотребнадзора будут оказывать консультативную помощь в период с 23 августа по 5 сентября 2020 года в Агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия и его подведомственных организациях. 

В ходе данного визита российские эксперты намерены ознакомиться с текущей эпидемситуацией в стране. Они также детально изучат механизмы работы эпидемиологического надзора, лабораторий, лечебных учреждений, ориентированных на терапию пациентов с коронавирусом.

Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
В Узбекистан прибудут специалисты Роспотребнадзора — Захарова

Кроме столицы, участники делегации посетят медучреждения в Ташкентской, Самаркандской и Джизакской областях.

В период пребывания специалисты из РФ проведут научно-практические мероприятия, онлайн-консультации, а также проработают возможность внедрения российских практик в борьбе с COVID-19 в Узбекистане.

Ранее в республику прилетели 40 врачей из России для оказания помощи в лечении больных с коронавирусом. В состав группы вошли реаниматологи, пульмонологи, инфекционисты, кардиологи и эндокринологи.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (820)
Теги:
Узбекистан, коронавирус, врачи, Роспотребнадзор



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