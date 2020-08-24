В Узбекистан прибыли эксперты из Роспотребнадзора

Специалисты из РФ проведут научно-практические мероприятия, онлайн-консультации, а также проработают возможность внедрения российских практик в борьбе с COVID-19 в республике.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Узбекистан спецрейсом из России прибыли семь специалистов - эпидемиологи, вирусологи, инфекционисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Об это сообщают в УзА.

Сотрудники Роспотребнадзора будут оказывать консультативную помощь в период с 23 августа по 5 сентября 2020 года в Агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия и его подведомственных организациях.

В ходе данного визита российские эксперты намерены ознакомиться с текущей эпидемситуацией в стране. Они также детально изучат механизмы работы эпидемиологического надзора, лабораторий, лечебных учреждений, ориентированных на терапию пациентов с коронавирусом.

Кроме столицы, участники делегации посетят медучреждения в Ташкентской, Самаркандской и Джизакской областях.

В период пребывания специалисты из РФ проведут научно-практические мероприятия, онлайн-консультации, а также проработают возможность внедрения российских практик в борьбе с COVID-19 в Узбекистане.

Ранее в республику прилетели 40 врачей из России для оказания помощи в лечении больных с коронавирусом. В состав группы вошли реаниматологи, пульмонологи, инфекционисты, кардиологи и эндокринологи.