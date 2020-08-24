В Узбекистане будет создана инфраструктура пространственных данных

Пространственные данные включают в себя карты-навигаторы, геопорталы, банки данных веб-сервисов. Сейчас в стране формируется географическая информационная система.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса рассмотрели законопроект "О национальной инфраструктуре пространственных данных", сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Проект направлен на формирование правовых основ создания и использования пространственных данных, а также развитие Национальной инфраструктуры пространственных данных Узбекистана.

Следует отметить, что сейчас в стране формируется географическая информационная система. Пространственные данные включают в себя карты-навигаторы, геопорталы, банки данных веб-сервисов.

Принятие закона о национальной инфраструктуре пространственных данных будет способствовать установлению основных направлений государственной политики в этой сфере. Документ создаст правовую основу доступа (использования) и защиты пространственных данных, а также установления межведомственных отношений при создании и использовании пространственных данных.

Напомним, несколько дней назад АО "Тошшахартрансхизмат" и 2GIS подписали соглашение о совместной работе в сфере организации общественного транспорта в столице. Важно отметить, что 2GIS является эксклюзивным партнером по предоставлению информации о движении транспортных средств: отображение схем маршрутов, расписание и фактическое местоположение.