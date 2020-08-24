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В Узбекистане будет создана инфраструктура пространственных данных

Sputnik, Даут Логуа
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200824/14830394/V-Uzbekistane-budet-sozdana-infrastruktura-prostranstvennykh-dannykh.html

Пространственные данные включают в себя карты-навигаторы, геопорталы, банки данных веб-сервисов. Сейчас в стране формируется географическая информационная система.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса рассмотрели законопроект "О национальной инфраструктуре пространственных данных", сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Проект направлен на формирование правовых основ создания и использования пространственных данных, а также развитие Национальной инфраструктуры пространственных данных Узбекистана.

Следует отметить, что сейчас в стране формируется географическая информационная система. Пространственные данные включают в себя карты-навигаторы, геопорталы, банки данных веб-сервисов. 

Портативный лоцманский навигатор
© Sputnik / Максим Блинов
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Принятие закона о национальной инфраструктуре пространственных данных будет способствовать установлению основных направлений государственной политики в этой сфере. Документ создаст правовую основу доступа (использования) и защиты пространственных данных, а также установления межведомственных отношений при создании и использовании пространственных данных.

Напомним, несколько дней назад АО "Тошшахартрансхизмат" и 2GIS подписали соглашение о совместной работе в сфере организации общественного транспорта в столице. Важно отметить, что 2GIS является эксклюзивным партнером по предоставлению информации о движении транспортных средств: отображение схем маршрутов, расписание и фактическое местоположение.

Теги:
Законопроект, Законодательная палата Олий Мажлиса, законодательство



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