18:59 24 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.65
  • EUR12133.13
  • USD10246.71
Поиск
Поезд ОАО РЖД, архивное фото

Граждан Узбекистана, скопившихся под Самарой, вывезут поездом 25 августа

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с узбекистанцами на российско-казахстанской границе (18)
18810
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200824/14830625/Grazhdan-Uzbekistana-skopivshikhsya-pod-Samaroy-vyvezut-poezdom-25-avgusta.html

Состав отправится из Кинеля во вторник в 16.51 по московскому времени. Свыше 1,2 тысячи сограждан, ожидающих отправки на родину, разместились в палаточном лагере вблизи города Кинель.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Специальный поезд, организованный для вывоза граждан Узбекистана на родину, отправится со станции Кинель Самарской области 25 августа. 

Представители посольства Узбекистана проводят переговоры в связи со скоплением узбекистанцев на границе с РК
Пресс-служба Посольства Узбекистана в РФ
"Это бизнес на здоровье людей": генконсул о причине коллапса у границы с РК

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Ранее сообщалось о том, что узбекистанцев отправят на специальном международном поезде №904 Ташкент—Кинель—Ташкент 24 августа. Билеты на него продавали по спискам, составленным Генконсульством Узбекистана

Власти Самарской области обустроили для граждан республики палаточный лагерь неподалеку от Кинеля. Отмечается, что сейчас там размещены 1 236 человек.

Власти Узбекистана регулярно просят соотечественников не скапливаться у российско-казахстанской границы, которая пока остается закрытой.

Граждан просят дожидаться вывозных рейсов по месту проживания в РФ. Тем не менее люди продолжают прибывать. 

В результате для их отправки на родину было организовано несколько вывозных рейсов на автобусах и поездах. Так, в мае-июле домой вернулось более 5,4 тысячи сограждан, в начале августа - еще 1,8 тысячи.

Тема:
Ситуация с узбекистанцами на российско-казахстанской границе (18)
Теги:
Железная дорога, Поезд, Узбекистанцы, РЖД, Россия, Самарская область



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Те отдыхающие, кто все же рискнул отправиться на Чарвак, будут вознаграждены прекрасными видами и относительным спокойствием на пляже
Лови волну: на Чарвак после снятия карантина возвращаются туристы — фото
АрМИ-2020: узбекистанцы одержали первую победу на конкурсе "Эльбрусское кольцо"
Новый курорт на побережье Тудакуля
Солнце, воздух, вода и 33 развлечения: каким будет новый курорт на Тудакуле

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться