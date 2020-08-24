Граждан Узбекистана, скопившихся под Самарой, вывезут поездом 25 августа

Состав отправится из Кинеля во вторник в 16.51 по московскому времени. Свыше 1,2 тысячи сограждан, ожидающих отправки на родину, разместились в палаточном лагере вблизи города Кинель.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Специальный поезд, организованный для вывоза граждан Узбекистана на родину, отправится со станции Кинель Самарской области 25 августа.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Ранее сообщалось о том, что узбекистанцев отправят на специальном международном поезде №904 Ташкент—Кинель—Ташкент 24 августа. Билеты на него продавали по спискам, составленным Генконсульством Узбекистана

Власти Самарской области обустроили для граждан республики палаточный лагерь неподалеку от Кинеля. Отмечается, что сейчас там размещены 1 236 человек.

Власти Узбекистана регулярно просят соотечественников не скапливаться у российско-казахстанской границы, которая пока остается закрытой.

Граждан просят дожидаться вывозных рейсов по месту проживания в РФ. Тем не менее люди продолжают прибывать.

В результате для их отправки на родину было организовано несколько вывозных рейсов на автобусах и поездах. Так, в мае-июле домой вернулось более 5,4 тысячи сограждан, в начале августа - еще 1,8 тысячи.