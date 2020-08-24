00:50 25 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.65
  • EUR12133.13
  • USD10246.71
Поиск
Узбекские девушки в традиционных нарядах невесты на турнире по купкари в Самаркандской области

В Узбекистане перепись населения проведут в ноябре 2022 года

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
77 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200824/14831575/V-Uzbekistane-perepis-naseleniya-provedut-v-noyabre-2022-goda.html

Проект вынесен на обсуждение. В тесовом режиме процедура по учету граждан пройдет осенью следующего года.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. На портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов опубликовано постановление Кабмина, согласно которому в Узбекистане будут предприняты меры по проведению переписи населения. 

В документе указано, что данное мероприятие запланировано на 1-25 ноября 2022 года. В тестовом режиме перепись населения начнут проводить с 1 по 25 ноября 2021 года.

Проектом предусмотрено утверждение положения о перечне форм регистрационного листа населения на 2022 год, а также о порядке привлечения и оплаты за услуги физических и юридических лиц в процессе учета.

Кроме того, с 1 августа 2021 года по 1 декабря 2022 года временно прекращается деятельность по изменению административно-территориального устройства, наименованию и переименованию топонимических объектов по всей территории республики.

Напомним: в феврале 2019-го президент Шавкат Мирзиёев своим указом установил, что первая за годы независимости Узбекистана всенародная перепись населения будет проведена в республике в 2022-м. Документ предусматривает проведение процедуры не реже одного раза в десять лет. Решение о проведении переписи с конкретной датой принимается главой государства, предложение о ее проведении вносится правительством за три года до ее срока.

Теги:
Указ, Кабинет Министров Узбекистана, Узбекистан, перепись населения



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Те отдыхающие, кто все же рискнул отправиться на Чарвак, будут вознаграждены прекрасными видами и относительным спокойствием на пляже
Лови волну: на Чарвак после снятия карантина возвращаются туристы — фото
АрМИ-2020: узбекистанцы одержали первую победу на конкурсе "Эльбрусское кольцо"
Новый курорт на побережье Тудакуля
Солнце, воздух, вода и 33 развлечения: каким будет новый курорт на Тудакуле

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться