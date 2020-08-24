В Узбекистане перепись населения проведут в ноябре 2022 года

Проект вынесен на обсуждение. В тесовом режиме процедура по учету граждан пройдет осенью следующего года.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. На портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов опубликовано постановление Кабмина, согласно которому в Узбекистане будут предприняты меры по проведению переписи населения.

В документе указано, что данное мероприятие запланировано на 1-25 ноября 2022 года. В тестовом режиме перепись населения начнут проводить с 1 по 25 ноября 2021 года.

Проектом предусмотрено утверждение положения о перечне форм регистрационного листа населения на 2022 год, а также о порядке привлечения и оплаты за услуги физических и юридических лиц в процессе учета.

Кроме того, с 1 августа 2021 года по 1 декабря 2022 года временно прекращается деятельность по изменению административно-территориального устройства, наименованию и переименованию топонимических объектов по всей территории республики.

Напомним: в феврале 2019-го президент Шавкат Мирзиёев своим указом установил, что первая за годы независимости Узбекистана всенародная перепись населения будет проведена в республике в 2022-м. Документ предусматривает проведение процедуры не реже одного раза в десять лет. Решение о проведении переписи с конкретной датой принимается главой государства, предложение о ее проведении вносится правительством за три года до ее срока.