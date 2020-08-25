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В Узбекистане откроется филиал китайского университета народной медицины

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200825/14832531/V-Uzbekistane-otkroetsya-filial-kitayskogo-universiteta-narodnoy-meditsiny.html

Представители университета рассказали о применении традиционной медицины в борьбе с коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. В Узбекистане планируют открыть филиал Университета традиционной китайской медицины Цзянси, сообщает Минздрав.

Договоренность об этом была достигнута 24 августа на встрече министра здравоохранения Алишера Шадманова с представителями вуза и фармацевтической компании Beizhong Yilin Pharm Tech.

"Группа из 10 врачей и специалистов из Китая прибыла в Узбекистан с целью оказания помощи в предотвращении распространения COVID-19, а также контролировании и лечении болезни", - говорится в сообщении.

Представители университета рассказали о применении традиционной медицины в борьбе с коронавирусом.

Напомним,  в Узбекистане в государственных медицинских учреждениях районного (городского), областного и республиканского уровней, а также в негосударственных клиниках с 1 мая 2020 года начали открываться кабинеты народной медицины.

В медучреждениях Узбекистана откроются кабинеты народной медицины >>

Одной из основных задач Республиканского центра является анализ и изучение эффективности методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний с использованием методов народной медицины.

Теги:
Китай, Китай, Медицина, Узбекистан, Узбекистан



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