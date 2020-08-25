В Узбекистане откроется филиал китайского университета народной медицины

Представители университета рассказали о применении традиционной медицины в борьбе с коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. В Узбекистане планируют открыть филиал Университета традиционной китайской медицины Цзянси, сообщает Минздрав.

Договоренность об этом была достигнута 24 августа на встрече министра здравоохранения Алишера Шадманова с представителями вуза и фармацевтической компании Beizhong Yilin Pharm Tech.

"Группа из 10 врачей и специалистов из Китая прибыла в Узбекистан с целью оказания помощи в предотвращении распространения COVID-19, а также контролировании и лечении болезни", - говорится в сообщении.

Представители университета рассказали о применении традиционной медицины в борьбе с коронавирусом.

Напомним, в Узбекистане в государственных медицинских учреждениях районного (городского), областного и республиканского уровней, а также в негосударственных клиниках с 1 мая 2020 года начали открываться кабинеты народной медицины.

В медучреждениях Узбекистана откроются кабинеты народной медицины >>

Одной из основных задач Республиканского центра является анализ и изучение эффективности методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний с использованием методов народной медицины.