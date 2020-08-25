Стала известна возможная дата начала учебного года в школах

Стало известно, что когда школы откроются, учащиеся будут учиться в порядке "классного режима" - то есть, не будут ходить из кабинета в кабинет.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Стала известна предварительная дата начала учебного года в школах Узбекистана, сообщает МНО.

Премьер-министр Абдулла Арипов провел видеоселекторное совещание, посвященное системе Народного образования.

"На совещании были решено с 7 сентября в качестве эксперимента открыть школы в "зеленых" зонах, а с 14 сентября - школы во всех регионах", - говорится в сообщении.

Стало известно, что когда школы откроются, учащиеся будут учиться в порядке "классного режима" - то есть, не будут ходить из кабинета в кабинет.

Также хомиятами областей до 10 сентября все школы должны быть обеспечены антисептиками и другими необходимыми средствами, все учителя сдадут тест на коронавирус,а в дальнейшем вакцинируются против вируса.

МНО ответило на вопрос про начало учебного года в школах Узбекистана >>

Более того, во всех школах будут организованы комнаты изоляции, а питание учащихся (СГОШ), проживающих в школьных общежитиях, будет находиться под контролем санитарно-эпидемиологической службы.

Напомним, ранее МНО озвучило три сценария начала нового учебного года. По одному из них он стартует в школах и очно, и удаленно, в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом районе.