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Торжественная линейка в честь начала учебного года прошла в Ташкенте

Стала известна возможная дата начала учебного года в школах

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200825/14832678/Stala-izvestna-vozmozhnaya-data-nachala-uchebnogo-goda-v-shkolakh.html

Стало известно, что когда школы откроются, учащиеся будут учиться в порядке "классного режима" - то есть, не будут ходить из кабинета в кабинет.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Стала известна предварительная дата начала учебного года в школах Узбекистана, сообщает МНО.

Премьер-министр Абдулла Арипов провел видеоселекторное совещание, посвященное системе Народного образования.

"На совещании были решено с 7 сентября в качестве эксперимента открыть школы в "зеленых" зонах, а с 14 сентября - школы во всех регионах", - говорится в сообщении.

Стало известно, что когда школы откроются, учащиеся будут учиться в порядке "классного режима" - то есть, не будут ходить из кабинета в кабинет.

Также хомиятами областей до 10 сентября все школы должны быть обеспечены антисептиками и другими необходимыми средствами, все учителя сдадут тест на коронавирус,а  в дальнейшем вакцинируются против вируса.

МНО ответило на вопрос про начало учебного года в школах Узбекистана >>

Более того, во всех школах будут организованы комнаты изоляции, а питание учащихся (СГОШ), проживающих в школьных общежитиях, будет находиться под контролем санитарно-эпидемиологической службы.

Напомним, ранее МНО озвучило три сценария начала нового учебного года. По одному из них он стартует в школах и очно, и удаленно, в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом районе.

Теги:
учебный год, учеба, Образование, Карантин, Узбекистан, Узбекистан, Школа, школы, школа



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