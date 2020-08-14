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Школьный базар

МНО ответило на вопрос про начало учебного года в школах Узбекистана

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200814/14776211/MNO-otvetilo-na-vopros-pro-nachalo-uchebnogo-goda-v-shkolakh-Uzbekistana.html

Ранее министерство озвучило три сценария начала нового учебного года. По одному из них он стартует в школах и очно, и удаленно, в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом районе.

ТАШКЕНТ 14 авг — Sputnik. В Министерстве народного образования (МНО) Узбекистана ответили на вопросы родителей о том, когда начнется учебный год в школах и нужно ли уже покупать для детей учебные принадлежности и форму.

"Решением Республиканской специальной комиссии с 20 августа 2020 года открываются рынки и крупные магазины, занимающиеся продажей товаров. Конечно, независимо от того, когда начнется учебный год, школьникам понадобятся принадлежности. Просим родителей соблюдать санитарные правила и социальную дистанцию при посещении рынков и магазинов, уделять особое внимание здоровью детей. Если все выйдут на рынок за покупками, будет сложно сохранять дистанцию, поэтому не нужно спешить, не нужно делать все покупки до школы, можно приобрести учебные принадлежности и одежду после начала учебного года", — говорится в публикации на Telegram-канале ведомства.

На данный момент ответственным министерствам и ведомствам поручено внести предложения по поводу открытия государственных образовательных учреждений, рассказали в МНО.

Первый заместитель министра народного образования Усман Шарифходжаев
Министерство народного образования Узбекистана
Готовы ли школы Узбекистана к новому формату занятий — замминистра МНО
"Решение Республиканской специальной комиссии по государственным общеобразовательным школам будет объявлено в установленном порядке", — заявили в ведомстве.

Ранее МНО озвучило три сценария начала нового учебного года. По одному из них он стартует в школах и очно, и удаленно, в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом районе.

Другие два варианта таковы: или занятия будут организованы только в дистанционном формате, или же полностью возобновится работа школ в обычном режиме.

Теги:
Министерство народного образования Узбекистана, Узбекистан, дети, Школа



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