Немецкие врачи помогут в лечении коронавируса в Бухаре

Среди прибывших врачей - специалисты Института Роберта Кокса в Германии, представители Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения и работники университетских клиник Дюссельдорфа и Франкфурта-на-Майне.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. В Бухару прибыли медики из Германии для того, чтобы помочь местным коллегам побороть коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Бухарской области.

Пресс-служба хокимията Бухарской области Группа немецких специалистов для помощи в борьбе с COVID-19 приехала в Бухару

Среди прибывших врачей - специалисты Института Роберта Кокса в Германии, представители Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения и работники университетских клиник Дюссельдорфа и Франкфурта-на-Майне.

Медики будут принимать непосредственное участие в лечении пациентов с коронавирусом в Бухаре.

Напомним, накануне в Узбекистан спецрейсом из России прибыли семь специалистов - эпидемиологи, вирусологи, инфекционисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Сотрудники Роспотребнадзора будут оказывать консультативную помощь с 23 августа по 5 сентября 2020 года в Агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия и его подведомственных организациях. Российские эксперты намерены ознакомиться с текущей эпидситуацией в стране. Они также детально изучат механизмы работы службы эпидемиологического надзора, лабораторий, лечебных учреждений, ориентированных на терапию пациентов с коронавирусом.