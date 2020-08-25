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Узбекистанцев вознаградят за сообщения о нарушениях в сфере лицензирования

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200825/14835875/Uzbekistantsev-voznagradyat-za-soobscheniya-o-narusheniyakh-v-sfere-litsenzirovaniya.html

При подтверждении противозаконных действий размер выплат гражданам составит 10% от суммы взысканного штрафа.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ "О мерах по кардинальному совершенствованию лицензионных и разрешительных процедур". В соответствии с документом, с 1 января 2021 года денежным вознаграждением будут поощрять граждан, сообщивших о нарушениях законодательства в сфере лицензирования. При подтверждении правонарушения размер платы составит 10% от суммы штрафа. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

Помимо этого, уполномоченным органам запретят отказывать в оказании госуслуг соискателям по причине их задолженности за коммунальные услуги во время выдачи лицензии, продлении срока ее действия или переоформления.

Также органам не разрешат заменять лицензии и документы разрешительного характера на договоры, заключаемые между госорганами и субъектами предпринимательства. Кроме того, они не должны прямо или косвенно принуждать предпринимателей к пользованию другими видами платных услуг, если они не предусмотрены в лицензионных и разрешительных требованиях и условиях.

Бутылки с виски на полках
© Sputnik / Владимир Астапкович
Узбекистанцев, выявивших контрафактный алкоголь и сигареты, будут поощрять

Ранее в Узбекистане предложили поощрять финансовыми выплатами граждан, сообщивших о фактах коррупции. В частности, им будут положены единовременные денежные выплаты в размере трех базовых расчетных величин (1 БРВ – 223 тысячи сумов). Соответствующий проект постановления был опубликован на портале проектов нормативно-правовых документов для общественного обсуждения.

 

Теги:
Законопроект, нарушения, выплата, проект, Узбекистан



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