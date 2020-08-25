Число безработных в Самарканде достигло более 60 тысяч

В Самарканде 47 770 семей считаются бедными, а это 215 313 человек; 24 954 зарегистрированных семьи являются безработными и не имеют постоянного дохода.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. В Самаркандской области число безработных достигло почти 61 тысячи человек, сообщил первый заместитель хокима Джамшид Уроков.

"В Самарканде 47 770 семей считаются бедными, а это 215 313 человек. Из зарегистрированных семей 4 651 семья потеряла кормильца, в 7 190 семьях проживают люди с ограниченными возможностями", - говорится в информации.

Известно, что 24 954 зарегистрированных семьи являются безработными и не имеют постоянного дохода. Из них 2 368 считаются многодетными семьями, 1 704 уехали за границу на длительный период времени и не помогают своим семьям, а 6 903 оказались за чертой бедности по другим причинам.

По словам Урокова, в этих семьях около 61 тысячи безработных. В результате систематической работы за последние пять месяцев 7 100 человек трудоустроились и открыли собственное дело.

Уровень безработицы в Узбекистане достиг 13,2 процента >>

Напомним, в начале августа стало известно, что уровень безработицы среди экономически активного населения Узбекистана по итогам периода с января по июль составил 13,2 процента.