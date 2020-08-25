19:03 25 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Центр занятости

Число безработных в Самарканде достигло более 60 тысяч

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
Получить короткую ссылку
19110
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200825/14836258/Chislo-bezrabotnykh-v-Samarkande-dostiglo-bolee-60-tysyach.html

В Самарканде 47 770 семей считаются бедными, а это 215 313 человек; 24 954 зарегистрированных семьи являются безработными и не имеют постоянного дохода.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. В Самаркандской области число безработных достигло почти 61 тысячи человек, сообщил первый заместитель хокима Джамшид Уроков.

"В Самарканде 47 770 семей считаются бедными, а это 215 313 человек. Из зарегистрированных семей 4 651 семья потеряла кормильца, в 7 190 семьях проживают люди с ограниченными возможностями", - говорится в информации.

Известно, что 24 954 зарегистрированных семьи являются безработными и не имеют постоянного дохода. Из них 2 368 считаются многодетными семьями, 1 704  уехали за границу на длительный период времени и не помогают своим семьям, а 6 903 оказались за чертой бедности по другим причинам.

По словам Урокова, в этих семьях около 61 тысячи безработных. В результате систематической работы за последние пять месяцев 7 100 человек трудоустроились и открыли собственное дело.

Уровень безработицы в Узбекистане достиг 13,2 процента >>

Напомним, в начале августа стало известно, что уровень безработицы среди экономически активного населения Узбекистана по итогам периода с января по июль составил 13,2 процента.

Теги:
Самарканд, Самарканд, деньги, бедность, безработные, безработица, работа, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Те отдыхающие, кто все же рискнул отправиться на Чарвак, будут вознаграждены прекрасными видами и относительным спокойствием на пляже
Лови волну: на Чарвак после снятия карантина возвращаются туристы — фото
Танковый биатлон. Третий день
Танкисты из Узбекистана вступают в борьбу на "АрМи-2020" - видео
Новый курорт на побережье Тудакуля
Солнце, воздух, вода и 33 развлечения: каким будет новый курорт на Тудакуле

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться