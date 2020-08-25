Число узбекистанцев, собравшихся под Самарой, выросло до 1378

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Число граждан Узбекистана, собравшихся в палаточном лагере в Самарской области для отправки на родину, увеличилось до 1378, из них 860 уже сели в специальный поезд сообщением Кинель - Ташкент, сообщила РИА Новости руководитель самарского отделения Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев Диляра Сабирова.
"Документы мы вчера вечером сформировали, списки пронумеровали, и сейчас 860-ю пассажирку отправляем… 1378 человек в лагере было утром, и сейчас мы отправили 860. Списки у нас готовы, если будут места, мы больше будем отправлять", - говорится в информации.
Она отметила, что ей неизвестно о количестве мест в прибывшем из Ташкента в Кинель поезде, который заберет граждан Узбекистана на родину.
"Пока не скажут "хватит", мы будем отправлять", - добавила Сабирова.
Ранее сообщалось о том, что узбекистанцев отправят на специальном международном поезде №904 Ташкент—Кинель—Ташкент 24 августа. Билеты на него продавали по спискам, составленным Генконсульством Узбекистана.
Граждан Узбекистана, скопившихся под Самарой, вывезут поездом 25 августа >>
Власти Самарской области обустроили для граждан республики палаточный лагерь неподалеку от Кинеля.
В результате для отправки граждан на родину было организовано несколько вывозных рейсов на автобусах и поездах. Так, в мае-июле домой вернулось более 5,4 тысячи сограждан, в начале августа - еще 1,8 тысячи.