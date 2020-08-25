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Стихийный лагерь мигрантов из ЦА в Оренбургской области на границе РФ и Казахстана

Число узбекистанцев, собравшихся под Самарой, выросло до 1378

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Общество
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Тема:
Ситуация с узбекистанцами на российско-казахстанской границе (19)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200825/14836325/Chislo-uzbekistantsev-sobravshikhsya-pod-Samaroy-vyroslo-do-1378.html

Все документы были сформированы вчера, списки пронумерованы. Утром в лагере было 1378 человек, сейчас отправили 860.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Число граждан Узбекистана, собравшихся в палаточном лагере в Самарской области для отправки на родину, увеличилось до 1378, из них 860 уже сели в специальный поезд сообщением Кинель - Ташкент, сообщила РИА Новости руководитель самарского отделения Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев Диляра Сабирова.

"Документы мы вчера вечером сформировали, списки пронумеровали, и сейчас 860-ю пассажирку отправляем… 1378 человек в лагере было утром, и сейчас мы отправили 860. Списки у нас готовы, если будут места, мы больше будем отправлять", - говорится в информации.

Она отметила, что ей неизвестно о количестве мест в прибывшем из Ташкента в Кинель поезде, который заберет граждан Узбекистана на родину.

"Пока не скажут "хватит", мы будем отправлять", - добавила Сабирова.

Ранее сообщалось о том, что узбекистанцев отправят на специальном международном поезде №904 Ташкент—Кинель—Ташкент 24 августа. Билеты на него продавали по спискам, составленным Генконсульством Узбекистана.

Граждан Узбекистана, скопившихся под Самарой, вывезут поездом 25 августа >>

Власти Самарской области обустроили для граждан республики палаточный лагерь неподалеку от Кинеля.

В результате для отправки граждан на родину было организовано несколько вывозных рейсов на автобусах и поездах. Так, в мае-июле домой вернулось более 5,4 тысячи сограждан, в начале августа - еще 1,8 тысячи.

Тема:
Ситуация с узбекистанцами на российско-казахстанской границе (19)
Теги:
Карантин, Россия, Россия, Самара, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан



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