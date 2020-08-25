19:03 25 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Дильбар Икрамова

Умерла народная артистка Узбекистана Дильбар Икрамова

© Youtube / Кадр из видео
Общество
Получить короткую ссылку
706 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/08/19/14836463.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200825/14836491/Umerla-narodnaya-artistka-Uzbekistana-Dilbar-Ikramova.html

Дильбар Икрамова известна по таким фильмам, как "Гюльчатай", "Я тебе кое-что скажу", "Афган", "Влюбленный", "Единственная память", "Бедные люди" и "Бунт невесток".

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. В возрасте 73 лет умерла актриса Узбекского национального академического драматического театра Дильбар Икрамова, сообщают местные СМИ.

СМИ пишут, что последнее время актриса лечилась от коронавирусной инфекции.

Дильбар Икрамова известна по таким фильмам, как "Гюльчатай", "Я тебе кое-что скажу", "Афган", "Влюбленный", "Единственная память", "Бедные люди" и "Бунт невесток".

Скончался и. о. хокима Бухарской области >>

Напомним, несколько дней назад от осложнений после коронавируса умер исполняющий обязанности хокима Бухарской области Карим Камалов. Он проходил лечение в Ташкенте.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, смерть, коронавирус, Культура, актриса



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Те отдыхающие, кто все же рискнул отправиться на Чарвак, будут вознаграждены прекрасными видами и относительным спокойствием на пляже
Лови волну: на Чарвак после снятия карантина возвращаются туристы — фото
Танковый биатлон. Третий день
Танкисты из Узбекистана вступают в борьбу на "АрМи-2020" - видео
Новый курорт на побережье Тудакуля
Солнце, воздух, вода и 33 развлечения: каким будет новый курорт на Тудакуле

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться