Умерла народная артистка Узбекистана Дильбар Икрамова

Дильбар Икрамова известна по таким фильмам, как "Гюльчатай", "Я тебе кое-что скажу", "Афган", "Влюбленный", "Единственная память", "Бедные люди" и "Бунт невесток".

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. В возрасте 73 лет умерла актриса Узбекского национального академического драматического театра Дильбар Икрамова, сообщают местные СМИ.

СМИ пишут, что последнее время актриса лечилась от коронавирусной инфекции.

Дильбар Икрамова известна по таким фильмам, как "Гюльчатай", "Я тебе кое-что скажу", "Афган", "Влюбленный", "Единственная память", "Бедные люди" и "Бунт невесток".

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Напомним, несколько дней назад от осложнений после коронавируса умер исполняющий обязанности хокима Бухарской области Карим Камалов. Он проходил лечение в Ташкенте.