Специалист: вакцинация населения не дает стопроцентной защиты от COVID-19

Насколько вакцина от коронавируса способна оградить от опасного вируса и можно ли разработать безопасный препарат всего за несколько месяцев, рассказала главный специалист Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве Узбекистана Дилором Турсунова.

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik, Анна Желиховская. Готов ли Узбекистан испытать появившиеся вакцины от коронавируса и можно ли доверять препаратам, разработанным за несколько месяцев, отвечает специалист Минздрава республики.

— Китай предложил провести третью заключительную стадию испытаний вакцины против коронавируса в Узбекистане. Готова ли республика выступить площадкой для этого эксперимента?

— Данный вопрос обсуждался совместно с представителями Министерства инновационного развития страны. Решено изучить все условия испытаний против COVID-19, после чего будет принято окончательное решение.

— По мнению специалистов, на разработку и испытания вакцины может уйти от двух до пяти лет, однако некоторые страны уже заявляют о ее готовности. Насколько безопасны и эффективны подобные прививки?

— Когда в 2009 году была объявлена пандемия свиного гриппа, вакцина против него тоже была запущена за 3-4 месяца. Тогда вакцинация от этого заболевания началась по всему миру. Вопрос приготовления вакцин с использованием новых технологий логичен. Естественно, требуется время для доказательства ее иммуногенности, эффективности и безопасности. Каждая компания или изготовитель вакцины обязана нести ответственность за ее безопасность. Для получения мирового бренда каждый изготовленный препарат должен приобрести международный (GMP) сертификат о его применении.

— Одни полагают, что эффективнее бороться с коронавирусом путем выработки коллективного иммунитета, а другие уповают на вакцину. Какой подход, на ваш взгляд, более рациональный?

— Вакцина, безусловно, поможет формированию иммунитета против COVID-19. Но она еще совсем новая, а значит, пока нет данных о ее эффективности. В любом случае вакцинация населения не даст 100% гарантии от болезни. Это связано с тем, что не у всех образуется иммунный ответ. Цель Министерства здравоохранения - обезопасить, прежде всего, группу риска.

— Россия первой в мире зарегистрировала свою вакцину от коронавируса и представила данные о первых испытаниях. Ведутся ли переговоры с российскими специалистами по поводу получения образцов для тестирования?

— Мы встречались с представителями Роспотребнадзора, которые сообщили, что в настоящее время ведется третий этап испытаний. Вакцинация групп риска однозначно будет проводиться, и она будет бесплатной. Перед закупкой вакцины необходимо, чтобы наши эксперты полностью ознакомились с документами на этот биологический препарат. Вакцина должна пройти специальную процедуру Фармакологического комитета Минздрава. Если будет получено положительное заключение от всех инстанций, мы начнем применять вакцину у нас в стране.

— В сентябре начнется вакцинация от гриппа и пневмонии, которая должна смягчить ход болезни при заражении коронавирусом. Насколько это эффективно?

— Это плановая прививка, которая бесплатна для детей и групп риска. Кроме того, до 10% граждан самостоятельно покупают вакцину от гриппа. В нашей стране пока благополучная эпидемиологическая ситуация по пневмококковой инфекции — смертельных случаев среди детей и взрослых не наблюдаются. В этой связи прививка вполне оправдана и поможет легче перенести сезон опасных вирусных заболеваний.