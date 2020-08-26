Ректора МГИМО наградили орденом "Дустлик"

Высокая награда присвоена в том числе за личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией.

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ о награждении орденом "Дустлик" ректора Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел России (МГИМО) Анатолия Торкунова. Об этом сообщили в пресс-службе Шавката Мирзиёева.

Высокая награда присвоена в том числе за личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией, говорится в документе.

Отмечено участие Анатолия Торкунова в плодотворном гуманитарном сотрудничестве на протяжении многих лет и поддержке реализации долгосрочных программ академического и научно-образовательного обмена, а также непосредственное участие в подготовке высококвалифицированных специалистов в области международных отношений и экономики.

Напомним, филиал российского вуза официально открыт в Ташкенте в декабре 2019 года.

Соглашение о создании филиала было подписано в октябре 2018-го в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Ташкент. К реализации проекта приступили в феврале текущего года сразу после подписания им соответствующего постановления.