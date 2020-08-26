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В Представительстве Россотрудничества в Узбекистане - новый руководитель

© Sputnik/Виктор Толочко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200826/14842526/V-Predstavitelstve-Rossotrudnichestva-v-Uzbekistane---novyy-rukovoditel.html

До нынешней должности Михаил Вождаев возглавлял представительство Россотрудничества в Республике Таджикистан.

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Главой представительства Россотрудничества в Узбекистане назначен Вождаев Михаил Валерьевич, сообщили в пресс-службе структуры. Он сменил на посту своего предшественника - Виктора Шулику.

 

Руководитель представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан
Пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане
Руководитель представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан

Известно, что новый назначенец родился 4 февраля 1975 года в Душанбе, Таджикской ССР. Окончил исторический факультет Московского педагогического государственного университета. 

 

До нынешней должности Вождаев возглавлял представительство Россотрудничества в Республике Таджикистан.

Напомним, в июне 2020 года был подписал Указ о назначении Евгения Примакова главой Россотрудничества. До вступления в должность он был членом комитета Государственной думы по международным делам.

Тогда в интервью Sputnik Евгений Примаков рассказал о том, что планы по развитию агентства уже есть, они обсуждались с руководством. По его словам, Россотрудничество точно ждут большие перемены, но пока Евгений Примаков не стал раскрывать все детали.

 

Теги:
назначение, руководитель, Россотрудничество



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