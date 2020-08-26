В Представительстве Россотрудничества в Узбекистане - новый руководитель

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Главой представительства Россотрудничества в Узбекистане назначен Вождаев Михаил Валерьевич, сообщили в пресс-службе структуры. Он сменил на посту своего предшественника - Виктора Шулику.
Известно, что новый назначенец родился 4 февраля 1975 года в Душанбе, Таджикской ССР. Окончил исторический факультет Московского педагогического государственного университета.
До нынешней должности Вождаев возглавлял представительство Россотрудничества в Республике Таджикистан.
Напомним, в июне 2020 года был подписал Указ о назначении Евгения Примакова главой Россотрудничества. До вступления в должность он был членом комитета Государственной думы по международным делам.
Тогда в интервью Sputnik Евгений Примаков рассказал о том, что планы по развитию агентства уже есть, они обсуждались с руководством. По его словам, Россотрудничество точно ждут большие перемены, но пока Евгений Примаков не стал раскрывать все детали.