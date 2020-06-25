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Евгений Примаков

"Россотрудничество ждут большие перемены" - новый глава агентства о предстоящей работе

© Sputnik / Владимир Федоренко
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200625/14415352/Rossotrudnichestvo-zhdut-bolshie-peremeny---novyy-glava-agentstva-o-predstoyaschey-rabote.html

Результативность работы российского ведомства будут повышать, а репутацию улучшать. Об этом в блиц-интервью Sputnik заявил назначенный президентом РФ руководителем агентства Евгений Примаков.

ТАШКЕНТ, 25 июн - Sputnik, Мария Науменко. 26 июня новый глава Россотрудниечства Евгений Примаков должен встретиться с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Про проблемы, которые есть в агентстве, все наслышаны, начиная с его сложной репутации по разным причинам, и оценки, скажем, его эффективности и мягкой силы как таковой. Я решился на эту должность, потому что знаю, что там (ред. – в агентстве) нужно делать", - сказал Sputnik Евгений Примаков. - У меня, естественно, есть планы, они уже обсуждались с руководством. Россотрудничество точно ждут большие перемены, но я не готов сейчас озвучить эти планы".

Указ о назначении Примакова главой Россотрудничества был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. До вступления в должность Примаков был членом комитета Государственной думы по международным делам.

Новый глава агентства - внук советского и российского дипломата, бывшего министра иностранных дел и председателя правительства России Евгения Примакова.

Евгений Примаков – журналист-международник, долгое время работал под псевдонимом Евгений Сандро. В 2018 был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

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По данным официального сайта организации, у Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в настоящее время 97 представительств в 80 странах мира.

Ранее госструктурой руководила Элеонора Митрофанова.

Теги:
Россия, Россия, Россотрудничество, Россотрудничество



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