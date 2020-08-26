Учреждена премия "Илхом" для студентов вузов

На отборочном этапе кандидаты должны будут ответить на 50 тестовых вопросов об отечественной литературе, духовном наследии писателей и мыслителей, жизни и творчестве литературных деятелей.

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Постановлением Кабинета министров учреждена премия "Илхом". Она будет присуждаться молодым людям, обучающимся и работающим в высших учебных заведениях и достигшим высоких результатов в духовных, образовательных, научных и творческих процессах. Речь, в частности, об изучении жизни и творчества поэтов и писателей, переводе их произведений, проведении на этой основе исследований, создании фильмов и пьес.

Проводить конкурс на эту премию будет Министерство высшего и среднего специального образования.

На отборочном этапе кандидаты должны будут ответить на 50 тестовых вопросов об отечественной литературе, духовном наследии писателей и мыслителей, жизни и творчестве литературных деятелей.

Три кандидата с наивысшими баллами по результатам тестирования с положительными рекомендациями ректоров могут участвовать в следующем этапе.

Документы участников оформляются и передаются в организационный комитет конкурса до 15 апреля каждого года.

Представленные работы будут оцениваться в течение месяца по критериям социальной значимости, раскрытия темы, специфики интерпретации, художественности произведения.

Победители конкурса будут награждены следующим образом:

1-е место — автомобиль марки Spark, специальный диплом и статуэтка;

2-е место — денежная премия в 30 млн сумов, специальный диплом и статуэтка;

3-е место — денежная премия в 15 млн сумов, специальный диплом и статуэтка.

Церемония награждения будет проводиться ежегодно 20 мая — в день открытия Аллеи писателей — в рамках недели "Большой праздник литературы".