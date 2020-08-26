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Гости танцуют на узбекской свадьбе

Жителей Бухарской области оштрафовали за организацию свадьбы на 150 человек

© Sputnik / Дмитрий Матвеев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (826)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200826/14844528/Zhiteley-Bukharskoy-oblasti-oshtrafovali-za-organizatsiyu-svadby-na-150-chelovek.html

В соответствии с законодательством, организаторы мероприятия были оштрафованы на 4 млн 460 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. В Алатском районе Бухарской области, несмотря на карантинные ограничения, прошла свадьба на 150 человек, сообщили в оперштабе при Кабмине.

Инспекторы по профилактике правонарушений местного УКД ОВД составили административный протокол в отношении глав семей жениха и невесты.

В соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и Кодексом об административной ответственности, организаторы мероприятия были оштрафованы на 4 млн 460 тысяч сумов (20 БРВ).

Свадебные кольца
© Sputnik / AlexTikhomirov
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Напомним, с 15 августа в Узбекистане вступили в силу новые правила проведения свадеб. В соответствии с ними разрешено проводить обряды и церемонии с участием не более 30 человек (только близкие родственники и другие родственники, проживающие в данном районе).

Причем праздник можно отмечать непосредственно в самом доме и дворе граждан при строгом соблюдении санитарно-гигиенических норм.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (826)
Теги:
Бухарская область, штраф, свадьба, Карантин



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