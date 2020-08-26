Названы сроки вакцинации от гриппа в Узбекистане

Минздраву страны поручено принять меры по обеспечению соответствующими вакцинами и медицинскими принадлежностями в каждом образовательном и медицинском учреждении Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Обязательная вакцинация от гриппа всех учителей и сотрудников общеобразовательных школ и детсадов, а также медучреждений будет проведена до 1 октября в Узбекистане из-за поэтапного ослабления карантина против COVID-19, говорится в постановлении президента страны Шавката Мирзиёева.

"Согласиться с предложением о бесплатной вакцинации от гриппа во всех учреждениях начального, общего среднего образования и здравоохранения страны до 1 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Минздраву страны поручено принять меры по обеспечению соответствующими вакцинами и медицинскими принадлежностями в каждом образовательном и медицинском учреждении Узбекистана.

Всего до конца сентября в рамках постановления будет вакцинировано около 1,5 миллиона человек.

Напомним, ранее сотрудник оперативного штаба при Кабмине республики Рустам Икрамов сообщил, кто будет бесплатно вакцинирован от гриппа и пневмонии в республике.

В прошлом году более 21 000 человек, проживающих в домах "Мурувват" и "Саховат", а также дети из домов "Мехрибонлик" и Домов малютки получили прививки от гриппа бесплатно за счет государственного бюджета.

В нынешнем году государство также обеспечит вакцинами эту категорию населения. Остальные жители смогут пройти вакцинацию за свой счет, для сотрудников организаций предусмотрено получение вакцины за счет ведомств, в которых они трудятся через частные центры вакцинации.