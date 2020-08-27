09:37 27 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Сотрудница школы проводит санитарную обработку класса.

В Узбекистане половина родителей против открытия школ в сентябре — опрос

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
Получить короткую ссылку
21 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200827/14848426/V-Uzbekistane-polovina-roditeley-protiv-otkrytiya-shkol-v-sentyabre--opros.html

Ранее было решено с 7 сентября в качестве эксперимента открыть школы в "зеленых" зонах, а с 14 сентября — школы во всех регионах страны.

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В Узбекистане половина родителей проголосовали против открытия школ в сентябре.

Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Как будут учиться школьники Узбекистана в сентябре - ответ министра

Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел блогер Хушнудбек Худойбердиев в своем Telegram-канале.

Всего в голосовании приняли участие 24 773 человека. 

Из них 50% выступили за возобновление учебы в традиционной форме с сентября, остальная половина выступила против. 

Telegram / Xushnudbek.uz
В опросе приняли участие 24 773 родителя

На вопрос "Когда вы хотите, чтобы школы возобновили свою деятельность?" 48,6% опрошенных ответили, что "после пандемии", 23,7% — с 7 сентября, 18,6% — с 14 сентября, и 9,1% – со 2 октября.

Telegram / Xushnudbek.uz
Вопрос "Когда бы Вы хотели, чтобы школы возобновили свою деятельность?"

В свою очередь, 48,8% родителей согласились отправить своих детей в школу до конца пандемии COVID-19, больше половины — 51,2% — отказались.

93,6% опрошенных одобрили необходимость ношения масок. За использование антисептиков высказались 94,7% родителей. 

Стала известна возможная дата начала учебного года в школах >>

В голосовании приняли участие жители со всех регионов Узбекистана: Ташкента и Ташкентской области, Ферганы, Кашкадарьинской области, Самарканда, Бухары, Намангана, Хорезма и других районов республики.

Telegram / Xushnudbek.uz
Опрос на тему необходимости ношения масок, использования антисептиков

Опрос продолжается.

Теги:
дети, родители, Образование, учеба, школьники, школа



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Непрепревзойденный Джеймс Бонд: Шон Коннери отметил юбилей
Врач-инфекционист Риат Канцеров о работе российских медиков в Узбекистане
Медицинский десант: российский врач рассказал о буднях в клинике Самарканда
Проект о порядке проведения митингов и демонстраций
Как, где и когда можно проводить демонстрации и митинги - проект закона

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться