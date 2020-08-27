В Узбекистане половина родителей против открытия школ в сентябре — опрос

Ранее было решено с 7 сентября в качестве эксперимента открыть школы в "зеленых" зонах, а с 14 сентября — школы во всех регионах страны.

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В Узбекистане половина родителей проголосовали против открытия школ в сентябре.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел блогер Хушнудбек Худойбердиев в своем Telegram-канале.

Всего в голосовании приняли участие 24 773 человека.

Из них 50% выступили за возобновление учебы в традиционной форме с сентября, остальная половина выступила против.

Telegram / Xushnudbek.uz В опросе приняли участие 24 773 родителя

На вопрос "Когда вы хотите, чтобы школы возобновили свою деятельность?" 48,6% опрошенных ответили, что "после пандемии", 23,7% — с 7 сентября, 18,6% — с 14 сентября, и 9,1% – со 2 октября.

Telegram / Xushnudbek.uz Вопрос "Когда бы Вы хотели, чтобы школы возобновили свою деятельность?"

В свою очередь, 48,8% родителей согласились отправить своих детей в школу до конца пандемии COVID-19, больше половины — 51,2% — отказались.

93,6% опрошенных одобрили необходимость ношения масок. За использование антисептиков высказались 94,7% родителей.

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В голосовании приняли участие жители со всех регионов Узбекистана: Ташкента и Ташкентской области, Ферганы, Кашкадарьинской области, Самарканда, Бухары, Намангана, Хорезма и других районов республики.

Telegram / Xushnudbek.uz Опрос на тему необходимости ношения масок, использования антисептиков

Опрос продолжается.