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В ГТК прокомментировали видео Ильи Варламова о состоянии пограничных пунктов

© Sputnik / Нина Зотина
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200827/14850783/V-GTK-prokommentirovali-video-Ili-Varlamova-o-sostoyanii-pogranichnykh-punktov.html

В видеоролике, опубликованном во вторник в соцсетях, российский блогер рассказал о надлежащем контроле граждан и их ручной клади на пограничных пунктах пропуска при переходе из Казахстана в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В Государственном таможенном комитете заявили, что за последние 5 лет Илья Варламов не перемещался через пункты пропуска на узбекско-казахстанской границе.

"9 февраля 2020 года гражданин прилетел прямым рейсом из РФ в Узбекистан, самолетом который приземлился в 05.10 по узбекскому времени в аэропорту Самарканда, а 10 августа покинул территорию Узбекистана выехав в Таджикистан через приграничный таможенный пост  “Джартепа” УГТК по Самаркандской области", — говорится в сообщении ведомства.

В ГНК добавили, что Варламов прошел таможенный контроль на приграничном посту "Джартепа" в упрощенном и оперативном порядке.

Российский общественный деятель, журналист, предприниматель и видеоблогер Илья Варламов
© Sputnik / Нина Зотина
Российский блогер Илья Варламов извинился перед жителями Самарканда

"Между несшими службу в тот день сотрудниками приграничных таможенных постов Международного аэропорта Самарканд и "Джартепа" и гражданином Варламовым И.А. разногласий зафиксировано не было", — следует из заявления ведомства.

Отмечается, что сегодня все таможенные посты оборудованы современными сканирующими устройствами, контроль ручной клади и багажа осуществляется быстро в соответствии с требованиями закона. 

Также для иностранцев, въезжающих в страну на приграничных таможенных постах, имеются отдельные коридоры.

В ГНК заявили, что заинтересованы в распространении объективной и достоверной информации о деятельности таможенных органов и готовы сотрудничать со СМИ и представителями широкой общественности. 

Теги:
Казахстан, Узбекистан, блогер, Илья Варламов



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