Медиков наградят за самоотверженность в борьбе с пандемией коронавируса

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. В соответствии с указом главы государства Шавката Мирзиёева, в честь 29-летия независимости Республики Узбекистан, за достойный вклад в развитие системы здравоохранения республики и предотвращение распространения пандемии коронавируса высшей награды удостоены медики страны, сообщают в пресс-службе президента.

Почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Республики Узбекистан" присвоено девятерым наилучшим специалистам в области медицины, которые направили свое профессиональное мастерство на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты здоровья населения:

Абдуллаеву Муроту Бобожоновичу — анестезиологу-реаниматологу отделения реанимации детских инфекционных заболеваний Алатского районного медицинского объединения, Бухарская область;

Исокулову Тулкину Ураловичу — начальнику Военно-медицинского управления Службы государственной безопасности Республики Узбекистан

Кариеву Гайрату Маратовичу — директору Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра нейрохирургии;

Наврузову Махмадали — заведующему отделением детской хирургии Кашкадарьинского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, Кашкадарьинская область;

Рахимкулову Худойкулу Хакимовичу — начальнику Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны Республики Узбекистан;

Сотволдиевой Махбубе Насирдиновне — заведующей сельским врачебным пунктом "Шохимардонобод" Ферганского района, Ферганская область;

Иноятовой Флоре Ильясовне — руководителю проекта Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии;

Эргашовой Мухтасархон Йулдошевне — начальнику Балыкчинского районного медицинского объединения, Андижанская область;

Сагирову Анваур Мидхатовичу — директору Хорезмского филиала Республиканского специализированного центра кардиологии.

Также почетными орденами и медалями за особые заслуги, связанные с сохранением жизни больных, проявлением к ним доброты и заботы, мужеством, самоотверженным и добросовестным исполнением священного врачебного долга, несмотря на угрозу собственной жизни, награждены врачи, научные сотрудники, заведующие лабораториями и руководители различны медучреждений страны.

В июле президентом Узбекистана также был подписан указ о награждении 258 соотечественников за вклад в сдерживание распространения коронавируса. Шесть из них были посмертно награждены медалью "Жасорат".