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Медсестры в клинике Узбекистана

Медиков наградят за самоотверженность в борьбе с пандемией коронавируса

Пресс-служба Министерства здравоохранения
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200828/14856016/Medikov-nagradyat-za-samootverzhennost-v-borbe-s-pandemiey-koronavirusa.html

Почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Республики Узбекистан" присвоено девятерым наилучшим специалистам в области здравоохранения.

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. В соответствии с указом главы государства Шавката Мирзиёева, в честь 29-летия независимости Республики Узбекистан, за достойный вклад в развитие системы здравоохранения республики и предотвращение распространения пандемии коронавируса высшей награды удостоены медики страны, сообщают в пресс-службе президента. 

Почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Республики Узбекистан" присвоено девятерым наилучшим специалистам в области медицины, которые направили свое профессиональное мастерство на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты здоровья населения:

  • Абдуллаеву Муроту Бобожоновичу — анестезиологу-реаниматологу отделения реанимации детских инфекционных заболеваний Алатского районного медицинского объединения, Бухарская область;
  • Исокулову Тулкину Ураловичу — начальнику Военно-медицинского управления Службы государственной безопасности Республики Узбекистан
  • Кариеву Гайрату Маратовичу — директору Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра нейрохирургии; 
  • Наврузову Махмадали — заведующему отделением детской хирургии Кашкадарьинского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, Кашкадарьинская область;
  • Рахимкулову Худойкулу Хакимовичу — начальнику Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны Республики Узбекистан;
  • Сотволдиевой Махбубе Насирдиновне — заведующей сельским врачебным пунктом "Шохимардонобод" Ферганского района, Ферганская область;
  • Иноятовой Флоре Ильясовне — руководителю проекта Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии; 
  • Эргашовой Мухтасархон Йулдошевне — начальнику Балыкчинского районного медицинского объединения, Андижанская область; 
  • Сагирову Анваур Мидхатовичу — директору Хорезмского филиала Республиканского специализированного центра кардиологии.
Также почетными орденами и медалями за особые заслуги, связанные с сохранением жизни больных, проявлением к ним доброты и заботы, мужеством, самоотверженным и добросовестным исполнением священного врачебного долга, несмотря на угрозу собственной жизни, награждены врачи, научные сотрудники, заведующие лабораториями и руководители различны медучреждений страны. 

В июле президентом Узбекистана также был подписан указ о награждении 258 соотечественников за вклад в сдерживание распространения коронавируса. Шесть из них были посмертно награждены медалью "Жасорат".

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Указ, Узбекистан, Звание, государственная награда, врачи



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