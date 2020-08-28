Турецкие медики помогут узбекистанцам в борьбе с коронавирусом

В состав группы вошли анестезиологи, реаниматологи, пульмонологи, инфекционисты, педиатры, а также высококвалифицированные эксперты в области неотложной помощи, биомедицины, общей практики, внутренней медицины, общественного здравоохранения.

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Медицинская бригада из 16 опытных турецких специалистов прибыла в Узбекистан для сотрудничества и обмена опытом в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В состав группы вошли анестезиологи, реаниматологи, пульмонологи, инфекционисты, педиатры, а также высококвалифицированные эксперты в области неотложной помощи, биомедицины, общей практики, внутренней медицины, общественного здравоохранения.

Во время нахождения в республике врачи из Турции совместно с медиками из Узбекистана проанализируют эпидемиологическую ситуацию в стране и дадут соответствующие рекомендации. Они посетят НИИ вирусологии и НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней в Ташкенте, Зангиатинскую специализированную инфекционную больницу в Ташкентской области, а также больницы, медцентры и лаборатории в Республике Каракалпакстан, Навоийской, Ферганской, Андижанской и Наманганской областях. Планируется провести практическую работу по выявлению, контролю и лечению пациентов с корновирусной инфекцией.

Напомним: ранее в Узбекистан спецрейсом были доставлены 40 медработников из России. Помогать рсепублике в борьбе с коронавирусом приехали специалисты федеральных медицинских центров России — НМХЦ имени Пирогова и НМИЦ кардиологии Минздрава РФ, а также врачи из учреждений Подмосковья, Санкт-Петербурга и Татарстана.

По последним данным, с момента начала пандемии в Узбекистане зафиксировано 40 613 случаев заболевания COVID-19, на лечении находятся 3 113 человек, выздоровели — 37 200 (это почти 92% от общего числа инфицированных в стране).